https://1prime.ru/20260907/tramp-873067140.html

Трамп переименовал штат Нью-Мексиско

Трамп переименовал штат Нью-Мексиско - 07.09.2026, ПРАЙМ

Трамп переименовал штат Нью-Мексиско

Президент США Дональд Трамп опубликовал карту американского штата Нью-Мексико, переименованного в Нью-Америка, и написал, что ему нравится эта идея. | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T10:50+0300

2026-09-07T10:50+0300

2026-09-07T10:50+0300

финансы

россия

сша

иран

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/82867/78/828677800_0:0:4705:2646_1920x0_80_0_0_0e6c4c469b147ab6f4c9e821a5cdf05a.jpg

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп опубликовал карту американского штата Нью-Мексико, переименованного в Нью-Америка, и написал, что ему нравится эта идея. На карте название штата написано крупными красными буквами. Слово "Мексико" перечеркнуто, а под ним написано "Америка". "Многие предлагали переименовать Нью-Мексико… в Нью-Америка. Это настолько более престижно и красиво для людей этого потенциально невероятного штата. Вау, мне это нравится!" - написал Трамп в сообщении к картинке. Он также опубликовал сгенерированное ИИ видео, где он подходит к билборду с надписью "Добро пожаловать в Нью-Мексико" и клеит поверх слова "Мексико" белую полоску со словом "Америка". После этого Трамп танцует в своем стиле. Подобное видео с танцем в конце американский президент публиковал, когда принимал решение о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. Губернатор штата Нью-Мексико Мишель Гришэм, представляющая Демократическую партию, раскритиковала такую идею. "Название Нью-Мексико не обсуждается – оно принадлежало нам еще до того, как возникли Соединенные Штаты", - написала она в соцсети Х. Гришэм предположила, что подобными инициативами Трамп пытается отвлечь внимание от военной операции против Ирана и роста цен на бензин.

сша

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, сша, иран, дональд трамп