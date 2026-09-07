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Трамп переименовал штат Нью-Мексиско - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Трамп переименовал штат Нью-Мексиско
Трамп переименовал штат Нью-Мексиско - 07.09.2026, ПРАЙМ
Трамп переименовал штат Нью-Мексиско
Президент США Дональд Трамп опубликовал карту американского штата Нью-Мексико, переименованного в Нью-Америка, и написал, что ему нравится эта идея. | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T10:50+0300
2026-09-07T10:50+0300
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп опубликовал карту американского штата Нью-Мексико, переименованного в Нью-Америка, и написал, что ему нравится эта идея. На карте название штата написано крупными красными буквами. Слово "Мексико" перечеркнуто, а под ним написано "Америка". "Многие предлагали переименовать Нью-Мексико… в Нью-Америка. Это настолько более престижно и красиво для людей этого потенциально невероятного штата. Вау, мне это нравится!" - написал Трамп в сообщении к картинке. Он также опубликовал сгенерированное ИИ видео, где он подходит к билборду с надписью "Добро пожаловать в Нью-Мексико" и клеит поверх слова "Мексико" белую полоску со словом "Америка". После этого Трамп танцует в своем стиле. Подобное видео с танцем в конце американский президент публиковал, когда принимал решение о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. Губернатор штата Нью-Мексико Мишель Гришэм, представляющая Демократическую партию, раскритиковала такую идею. "Название Нью-Мексико не обсуждается – оно принадлежало нам еще до того, как возникли Соединенные Штаты", - написала она в соцсети Х. Гришэм предположила, что подобными инициативами Трамп пытается отвлечь внимание от военной операции против Ирана и роста цен на бензин.
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финансы, россия, сша, иран, дональд трамп
Финансы, РОССИЯ, США, ИРАН, Дональд Трамп
10:50 07.09.2026
 
Трамп переименовал штат Нью-Мексиско

Президент США Трамп опубликовал карту штата Нью-Мексико, переименованного в Нью-Америку

© AFP / Nicholas Kamm %Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2026
© AFP / Nicholas Kamm
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп опубликовал карту американского штата Нью-Мексико, переименованного в Нью-Америка, и написал, что ему нравится эта идея.
На карте название штата написано крупными красными буквами. Слово "Мексико" перечеркнуто, а под ним написано "Америка".
"Многие предлагали переименовать Нью-Мексико… в Нью-Америка. Это настолько более престижно и красиво для людей этого потенциально невероятного штата. Вау, мне это нравится!" - написал Трамп в сообщении к картинке.
Он также опубликовал сгенерированное ИИ видео, где он подходит к билборду с надписью "Добро пожаловать в Нью-Мексико" и клеит поверх слова "Мексико" белую полоску со словом "Америка". После этого Трамп танцует в своем стиле. Подобное видео с танцем в конце американский президент публиковал, когда принимал решение о переименовании озера Онтарио в озеро Америка.
Губернатор штата Нью-Мексико Мишель Гришэм, представляющая Демократическую партию, раскритиковала такую идею.
"Название Нью-Мексико не обсуждается – оно принадлежало нам еще до того, как возникли Соединенные Штаты", - написала она в соцсети Х.
Гришэм предположила, что подобными инициативами Трамп пытается отвлечь внимание от военной операции против Ирана и роста цен на бензин.
 
ФинансыРОССИЯСШАИРАНДональд Трамп
 
 
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