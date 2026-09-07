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"Люди устали": торговая война Трампа обернулась против него

"Люди устали": торговая война Трампа обернулась против него - 07.09.2026, ПРАЙМ

"Люди устали": торговая война Трампа обернулась против него

"Непредсказуемая" торговая война президента США Дональда Трампа с Канадой ударила по экономике Мичигана — ключевого для его победы штата, заявила член палаты... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T19:02+0300

2026-09-07T19:02+0300

2026-09-07T19:02+0300

мировая экономика

сша

канада

дональд трамп

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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. "Непредсказуемая" торговая война президента США Дональда Трампа с Канадой ударила по экономике Мичигана — ключевого для его победы штата, заявила член палаты представителей США от демократической партии Хейли Стивенс в интервью Bloomberg Television."Они (жители Мичигана — прим. ред.) действительно устали. Мы расплачиваемся за это из своего кармана из-за нестабильности на рынке труда и были вынуждены сократить инвестиции — Мичиган потерял миллиарды долларов", — посетовала она.Журналисты подчеркнули, что экономика Мичигана в значительной степени зависит от трансграничной торговли и автомобильной промышленности, что делает его особенно уязвимым в условиях конфликта. В 2025 году Канада была крупнейшим экспортным рынком штата с объемом в 23 миллиарда долларов, а также вторым по величине импортным партнером с объемом в 43 миллиарда долларов.Стивенс отметила, что под ударом оказались ключевые работодатели, такие как Magna International и Ford Motor."Сейчас от промышленной политики этих ребят (администрации США — прим. ред.) мы получаем только эти непредсказуемые тарифы. Мы не знаем, с чем проснемся завтра", — заявила конгрессвумен.По словам аналитиков, эскалация торгового конфликта непропорционально сильно бьет по штатам, которые обеспечили Трампу победу в 2024 году, что вызывает беспокойство в Республиканской партии о возможной потере контроля над обеими палатами конгресса на ноябрьских промежуточных выборах.С 2025 года американо-канадские отношения резко обострились из-за введения президентом США Дональдом Трампом 25-процентных пошлин на канадский импорт под предлогом национальной безопасности и борьбы с наркотрафиком. Канада ответила зеркальными мерами. Несмотря на кратковременную отсрочку взаимных тарифов и проведенные переговоры, США ввели новые, более высокие пошлины, в том числе 50-процентные на сталь и алюминий. Как сообщало позднее агентство Блумберг, недавние переговоры по торговому соглашению между США и Канадой сорвались в последний момент якобы из-за позиции американского министра торговли Говарда Латника.

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мировая экономика, сша, канада, дональд трамп, пошлины