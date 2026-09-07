https://1prime.ru/20260907/tramp-873087212.html
Трамп опубликовал карту с Кубой, Канадой и Мексикой в составе США
Трамп опубликовал карту с Кубой, Канадой и Мексикой в составе США - 07.09.2026, ПРАЙМ
Трамп опубликовал карту с Кубой, Канадой и Мексикой в составе США
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social карту, на которой в цвета американского флага окрашены десятки государств: Куба, Канада,... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T19:24+0300
2026-09-07T19:24+0300
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ВАШИНГТОН, 7 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social карту, на которой в цвета американского флага окрашены десятки государств: Куба, Канада, Мексика, страны Карибского бассейна. На изображении американским флагом окрашены Куба, Канада, Мексика, Гренландия, Исландия, а также государства Центральной Америки и ряд стран Карибского бассейна. Трамп никак не подписал публикацию. Ранее американский президент опубликовал карту американского штата Нью-Мексико, переименованного в "Нью-Америка", и написал, что ему нравится эта идея. Также он поделился фотографией Луны на фоне Земли, снабдив ее подписью "Луна наша".
https://1prime.ru/20260907/tramp-873086525.html
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куба, канада, мексика, дональд трамп, сша
КУБА, КАНАДА, МЕКСИКА, Дональд Трамп, США
Трамп опубликовал карту с Кубой, Канадой и Мексикой в составе США
Трамп опубликовал карту, на которой в цвета флага США окрашены Куба, Канада и Мексика