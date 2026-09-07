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Трамп опубликовал карту с Кубой, Канадой и Мексикой в составе США - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Трамп опубликовал карту с Кубой, Канадой и Мексикой в составе США
Трамп опубликовал карту с Кубой, Канадой и Мексикой в составе США - 07.09.2026, ПРАЙМ
Трамп опубликовал карту с Кубой, Канадой и Мексикой в составе США
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social карту, на которой в цвета американского флага окрашены десятки государств: Куба, Канада,... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T19:24+0300
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куба
канада
мексика
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 7 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social карту, на которой в цвета американского флага окрашены десятки государств: Куба, Канада, Мексика, страны Карибского бассейна. На изображении американским флагом окрашены Куба, Канада, Мексика, Гренландия, Исландия, а также государства Центральной Америки и ряд стран Карибского бассейна. Трамп никак не подписал публикацию. Ранее американский президент опубликовал карту американского штата Нью-Мексико, переименованного в "Нью-Америка", и написал, что ему нравится эта идея. Также он поделился фотографией Луны на фоне Земли, снабдив ее подписью "Луна наша".
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куба, канада, мексика, дональд трамп, сша
КУБА, КАНАДА, МЕКСИКА, Дональд Трамп, США
19:24 07.09.2026
 
Трамп опубликовал карту с Кубой, Канадой и Мексикой в составе США

Трамп опубликовал карту, на которой в цвета флага США окрашены Куба, Канада и Мексика

© AFP / Nicholas Kamm%Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2026
© AFP / Nicholas Kamm
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ВАШИНГТОН, 7 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social карту, на которой в цвета американского флага окрашены десятки государств: Куба, Канада, Мексика, страны Карибского бассейна.
На изображении американским флагом окрашены Куба, Канада, Мексика, Гренландия, Исландия, а также государства Центральной Америки и ряд стран Карибского бассейна.
Трамп никак не подписал публикацию.
Ранее американский президент опубликовал карту американского штата Нью-Мексико, переименованного в "Нью-Америка", и написал, что ему нравится эта идея. Также он поделился фотографией Луны на фоне Земли, снабдив ее подписью "Луна наша".
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2026
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КУБАКАНАДАМЕКСИКАДональд ТрампСША
 
 
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