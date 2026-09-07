https://1prime.ru/20260907/tramp-873091405.html

Трамп заявил, что канадские самолеты Bombardier не должны продаваться в США

Трамп заявил, что канадские самолеты Bombardier не должны продаваться в США - 07.09.2026, ПРАЙМ

Трамп заявил, что канадские самолеты Bombardier не должны продаваться в США

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил на фоне торговых разногласий между Вашингтоном и Оттавой, что самолеты канадского авиаконцерна Bombardier... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T21:42+0300

2026-09-07T21:42+0300

2026-09-07T21:42+0300

мировая экономика

сша

канада

дональд трамп

bombardier

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860617749_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_da435cc1191a194f2d219612b1e380ae.jpg

ВАШИНГТОН, 7 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил на фоне торговых разногласий между Вашингтоном и Оттавой, что самолеты канадского авиаконцерна Bombardier больше не должны продаваться в Соединенных Штатах. "Нет продажам Bombardier в Соединенных Штатах. Их продукция недостаточно хороша", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Он отметил, что канадский концерн получает в США больше половины своих доходов и живет за счет американских покупателей, компаний, аэропортов и сферы услуг. "И все это в то время, как Канада блокирует деятельность наших великих американских банков и компаний", - добавил глава Белого дома. Кроме того, Трамп привал соотечественников покупать американские товары, летать на американских самолетах, наслаждаться американскими ликерами и другими напитками, а также плавать по озеру Америка, как он недавно переименовал озеро Онтарио. С 2025 года американо-канадские отношения резко обострились из-за введения Трампом 25-процентных пошлин на канадский импорт под предлогом национальной безопасности и борьбы с наркотрафиком. Канада ответила зеркальными мерами. Несмотря на кратковременную отсрочку взаимных тарифов и проведенные переговоры, США ввели новые, более высокие пошлины, в том числе 50-процентные на сталь и алюминий. Как сообщало позднее агентство Блумберг, недавние переговоры по торговому соглашению между США и Канадой сорвались в последний момент якобы из-за позиции американского министра торговли Говарда Латника.

https://1prime.ru/20260907/tramp-873086525.html

сша

канада

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, канада, дональд трамп, bombardier