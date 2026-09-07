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Трамп заявил, что канадские самолеты Bombardier не должны продаваться в США - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Трамп заявил, что канадские самолеты Bombardier не должны продаваться в США
Трамп заявил, что канадские самолеты Bombardier не должны продаваться в США - 07.09.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что канадские самолеты Bombardier не должны продаваться в США
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил на фоне торговых разногласий между Вашингтоном и Оттавой, что самолеты канадского авиаконцерна Bombardier... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T21:42+0300
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ВАШИНГТОН, 7 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил на фоне торговых разногласий между Вашингтоном и Оттавой, что самолеты канадского авиаконцерна Bombardier больше не должны продаваться в Соединенных Штатах. "Нет продажам Bombardier в Соединенных Штатах. Их продукция недостаточно хороша", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Он отметил, что канадский концерн получает в США больше половины своих доходов и живет за счет американских покупателей, компаний, аэропортов и сферы услуг. "И все это в то время, как Канада блокирует деятельность наших великих американских банков и компаний", - добавил глава Белого дома. Кроме того, Трамп привал соотечественников покупать американские товары, летать на американских самолетах, наслаждаться американскими ликерами и другими напитками, а также плавать по озеру Америка, как он недавно переименовал озеро Онтарио. С 2025 года американо-канадские отношения резко обострились из-за введения Трампом 25-процентных пошлин на канадский импорт под предлогом национальной безопасности и борьбы с наркотрафиком. Канада ответила зеркальными мерами. Несмотря на кратковременную отсрочку взаимных тарифов и проведенные переговоры, США ввели новые, более высокие пошлины, в том числе 50-процентные на сталь и алюминий. Как сообщало позднее агентство Блумберг, недавние переговоры по торговому соглашению между США и Канадой сорвались в последний момент якобы из-за позиции американского министра торговли Говарда Латника.
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мировая экономика, сша, канада, дональд трамп, bombardier
Мировая экономика, США, КАНАДА, Дональд Трамп, Bombardier
21:42 07.09.2026
 
Трамп заявил, что канадские самолеты Bombardier не должны продаваться в США

Трамп: канадские самолеты Bombardier больше не должны продаваться в США

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВыступление президента США Д. Трампа
Выступление президента США Д. Трампа - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 7 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил на фоне торговых разногласий между Вашингтоном и Оттавой, что самолеты канадского авиаконцерна Bombardier больше не должны продаваться в Соединенных Штатах.
"Нет продажам Bombardier в Соединенных Штатах. Их продукция недостаточно хороша", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Он отметил, что канадский концерн получает в США больше половины своих доходов и живет за счет американских покупателей, компаний, аэропортов и сферы услуг.
"И все это в то время, как Канада блокирует деятельность наших великих американских банков и компаний", - добавил глава Белого дома.
Кроме того, Трамп привал соотечественников покупать американские товары, летать на американских самолетах, наслаждаться американскими ликерами и другими напитками, а также плавать по озеру Америка, как он недавно переименовал озеро Онтарио.
С 2025 года американо-канадские отношения резко обострились из-за введения Трампом 25-процентных пошлин на канадский импорт под предлогом национальной безопасности и борьбы с наркотрафиком. Канада ответила зеркальными мерами. Несмотря на кратковременную отсрочку взаимных тарифов и проведенные переговоры, США ввели новые, более высокие пошлины, в том числе 50-процентные на сталь и алюминий. Как сообщало позднее агентство Блумберг, недавние переговоры по торговому соглашению между США и Канадой сорвались в последний момент якобы из-за позиции американского министра торговли Говарда Латника.
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