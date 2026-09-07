Трамп заявил, что канадские самолеты Bombardier не должны продаваться в США
Трамп: канадские самолеты Bombardier больше не должны продаваться в США
ВАШИНГТОН, 7 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил на фоне торговых разногласий между Вашингтоном и Оттавой, что самолеты канадского авиаконцерна Bombardier больше не должны продаваться в Соединенных Штатах.
"Нет продажам Bombardier в Соединенных Штатах. Их продукция недостаточно хороша", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Он отметил, что канадский концерн получает в США больше половины своих доходов и живет за счет американских покупателей, компаний, аэропортов и сферы услуг.
"И все это в то время, как Канада блокирует деятельность наших великих американских банков и компаний", - добавил глава Белого дома.
Кроме того, Трамп привал соотечественников покупать американские товары, летать на американских самолетах, наслаждаться американскими ликерами и другими напитками, а также плавать по озеру Америка, как он недавно переименовал озеро Онтарио.
С 2025 года американо-канадские отношения резко обострились из-за введения Трампом 25-процентных пошлин на канадский импорт под предлогом национальной безопасности и борьбы с наркотрафиком. Канада ответила зеркальными мерами. Несмотря на кратковременную отсрочку взаимных тарифов и проведенные переговоры, США ввели новые, более высокие пошлины, в том числе 50-процентные на сталь и алюминий. Как сообщало позднее агентство Блумберг, недавние переговоры по торговому соглашению между США и Канадой сорвались в последний момент якобы из-за позиции американского министра торговли Говарда Латника.