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ЦБ выпустит монету к 150-летию со дня рождения Степана Эрьзи

ЦБ выпустит монету к 150-летию со дня рождения Степана Эрьзи - 07.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ выпустит монету к 150-летию со дня рождения Степана Эрьзи

Банк России 8 сентября выпустит в обращение памятную серебряную монету серии "Выдающиеся личности России", номиналом 2 рубля, посвященную 150-летию со дня... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T16:03+0300

2026-09-07T16:03+0300

2026-09-07T16:14+0300

финансы

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Банк России 8 сентября выпустит в обращение памятную серебряную монету серии "Выдающиеся личности России", номиналом 2 рубля, посвященную 150-летию со дня рождения "русского Родена" из Мордовии - скульптора Степана Эрьзи, говорится в сообщении регулятора. "Банк России 8 сентября 2026 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля "Скульптор С.Д. Эрьзя, к 150-летию со дня рождения" серии "Выдающиеся личности России", - говорится в сообщении. Регулятор напоминает, что Степан Эрьзя (Нефедов) – выдающийся скульптор, чьи работы успешно выставлялись в европейских странах, где его называли "русским Роденом". Скульптор работал с уникальными сортами дерева, долгое время - в далекой Аргентине, и имел большую коллекцию работ, часть которой передал в дар государству. А своим псевдонимом мастер подчеркнул важность для него родных корней. Масса драгоценного металла в чистоте в монете – 15,55 грамма (1/2 тройской унции), проба сплава – 925. Монета имеет форму круга диаметром 33 миллиметра. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба России, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "2 рубля", год выпуска, обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Московского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На оборотной стороне монеты на рельефном поле в виде спила дерева расположен контурный автопортрет скульптора, совмещенный с его факсимильной подписью; слева в две строки размещены выполненные рельефом годы его жизни: "1876" и "1959". Монета изготовлена с улучшенным качеством "пруф". Тираж монеты - 3 тысячи экземпляров. "Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений", - уточняется в сообщении ЦБ РФ.

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финансы, россия, банки, мордовия, аргентина, банк россии