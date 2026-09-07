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Центробанк отметил рост международных резервов России в августе - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Центробанк отметил рост международных резервов России в августе
Центробанк отметил рост международных резервов России в августе - 07.09.2026, ПРАЙМ
Центробанк отметил рост международных резервов России в августе
Международные резервы РФ на начало дня 1 сентября составили 769,022 миллиарда долларов против 720,348 миллиарда долларов на 1 августа, сообщил Банк России. | 07.09.2026, ПРАЙМ
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финансы
россия
банк россии
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Международные резервы РФ на начало дня 1 сентября составили 769,022 миллиарда долларов против 720,348 миллиарда долларов на 1 августа, сообщил Банк России. За август резервы таким образом увеличились на 48,7 миллиона долларов, или на 6,8%.
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финансы, россия, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банк России
16:12 07.09.2026
 
Центробанк отметил рост международных резервов России в августе

Центробанк: международные резервы России на 1 сентября составили 769,022 млрд долларов

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
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© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Международные резервы РФ на начало дня 1 сентября составили 769,022 миллиарда долларов против 720,348 миллиарда долларов на 1 августа, сообщил Банк России.
За август резервы таким образом увеличились на 48,7 миллиона долларов, или на 6,8%.
 
ФинансыРОССИЯБанк России
 
 
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