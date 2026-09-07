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Центробанк отметил рост международных резервов России в августе

Центробанк отметил рост международных резервов России в августе - 07.09.2026, ПРАЙМ

Центробанк отметил рост международных резервов России в августе

Международные резервы РФ на начало дня 1 сентября составили 769,022 миллиарда долларов против 720,348 миллиарда долларов на 1 августа, сообщил Банк России. | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T16:12+0300

2026-09-07T16:12+0300

2026-09-07T16:12+0300

финансы

россия

банк россии

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Международные резервы РФ на начало дня 1 сентября составили 769,022 миллиарда долларов против 720,348 миллиарда долларов на 1 августа, сообщил Банк России. За август резервы таким образом увеличились на 48,7 миллиона долларов, или на 6,8%.

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финансы, россия, банк россии