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Центробанк отметил рост международных резервов России в августе
Центробанк отметил рост международных резервов России в августе - 07.09.2026, ПРАЙМ
Центробанк отметил рост международных резервов России в августе
Международные резервы РФ на начало дня 1 сентября составили 769,022 миллиарда долларов против 720,348 миллиарда долларов на 1 августа, сообщил Банк России. | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T16:12+0300
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финансы
россия
банк россии
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Международные резервы РФ на начало дня 1 сентября составили 769,022 миллиарда долларов против 720,348 миллиарда долларов на 1 августа, сообщил Банк России. За август резервы таким образом увеличились на 48,7 миллиона долларов, или на 6,8%.
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финансы, россия, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банк России
Центробанк отметил рост международных резервов России в августе
Центробанк: международные резервы России на 1 сентября составили 769,022 млрд долларов
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Международные резервы РФ на начало дня 1 сентября составили 769,022 миллиарда долларов против 720,348 миллиарда долларов на 1 августа, сообщил Банк России.
За август резервы таким образом увеличились на 48,7 миллиона долларов, или на 6,8%.