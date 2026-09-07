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Центробанк установил официальный курс валют на вторник

Центробанк установил официальный курс валют на вторник - 07.09.2026, ПРАЙМ

Центробанк установил официальный курс валют на вторник

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 3,12 копейки - до 12,8537 рубля, доллара - на 39,48 копейки, до 86,1909 рубля, евро - | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T17:28+0300

2026-09-07T17:28+0300

2026-09-07T17:28+0300

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 3,12 копейки - до 12,8537 рубля, доллара - на 39,48 копейки, до 86,1909 рубля, евро - на 39,82 копейки, до 100,1711 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.

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рынок, сша, банк россии, юань, рубль, доллар, евро, валюта