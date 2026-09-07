https://1prime.ru/20260907/tsentrobank-873083796.html
Центробанк установил официальный курс валют на вторник
Центробанк установил официальный курс валют на вторник - 07.09.2026, ПРАЙМ
Центробанк установил официальный курс валют на вторник
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 3,12 копейки - до 12,8537 рубля, доллара - на 39,48 копейки, до 86,1909 рубля, евро - | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T17:28+0300
2026-09-07T17:28+0300
2026-09-07T17:28+0300
рынок
сша
банк россии
юань
рубль
доллар
евро
валюта
https://cdnn.1prime.ru/img/83714/03/837140323_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_cecddfbf1e701e05aa0a8a41c941241f.jpg
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 3,12 копейки - до 12,8537 рубля, доллара - на 39,48 копейки, до 86,1909 рубля, евро - на 39,82 копейки, до 100,1711 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83714/03/837140323_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_5dedfa8fe9180055aeec7207906a406d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, сша, банк россии, юань, рубль, доллар, евро, валюта
Рынок, США, Банк России, юань, рубль, доллар, евро, валюта
Центробанк установил официальный курс валют на вторник
Официальный курс юаня на вторник - 12,85 руб, доллара - 86,2 руб, евро - 100,17 руб