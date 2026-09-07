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Почти 8,3 миллиона туристов отдохнули в Краснодарском крае за летний сезон

Почти 8,3 миллиона туристов отдохнули в Краснодарском крае за летний сезон - 07.09.2026, ПРАЙМ

Почти 8,3 миллиона туристов отдохнули в Краснодарском крае за летний сезон

Почти 8,3 миллиона туристов отдохнули на курортах Краснодарского края за летний сезон этого года, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T14:51+0300

2026-09-07T14:51+0300

2026-09-07T14:51+0300

туризм

бизнес

россия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 7 сен – ПРАЙМ. Почти 8,3 миллиона туристов отдохнули на курортах Краснодарского края за летний сезон этого года, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. "Летом на Кубани отдохнули почти 8,3 миллиона туристов. А всего с начала года мы приняли свыше 12,3 миллиона гостей". – говорится в сообщении главы региона в "Максе". Кондратьев добавил, что летом в регионе работали 11 тысяч отелей и санаториев, в том числе 87 - по системам "все включено" и "ультра все включено". Наряду с пляжным отдыхом на Кубани активно развиваются гастрономический, винный, экологический, сельский, промышленный и научно-популярный туризм. "Сейчас начался бархатный сезон – уверен, он будет не менее насыщенным, а наши курорты продолжат радовать гостей комфортом и высоким уровнем гостеприимства", - отметил губернатор Краснодарского края.

краснодарский край

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туризм, бизнес, россия, краснодарский край