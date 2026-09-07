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Туроператоры не получали жалоб от туристов из-за извержения вулкана - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Туроператоры не получали жалоб от туристов из-за извержения вулкана
Туроператоры не получали жалоб от туристов из-за извержения вулкана - 07.09.2026, ПРАЙМ
Туроператоры не получали жалоб от туристов из-за извержения вулкана
Российские туроператоры не получали жалоб от туристов из-за задержек рейсов на фоне извержения вулкана в Индонезии, сообщили в Российском союзе туриндустрии... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T17:58+0300
2026-09-07T17:58+0300
туризм
бизнес
индонезия
москва
российский союз туриндустрии
аэрофлот
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Российские туроператоры не получали жалоб от туристов из-за задержек рейсов на фоне извержения вулкана в Индонезии, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Авиакомпания Vietnam Airlines отменила два рейса Ханой — Москва — за 6 и 7 сентября. В аэропорту Ханоя ожидают вылета около 600 российских граждан. "Жалоб от организованных туристов в адрес туроператоров сейчас не поступало", - говорится в сообщении. В союзе отметили, что туроператоры продолжают контролировать ситуацию и занимаются организацией перевозки туристов. Там напомнили, что перевозчик корректирует полетную программу из-за проблем с авиасообщением в Юго-Восточной Азии на фоне извержения вулкана Анак-Кракатау в Индонезии. Так, туроператоры организуют перебронирование пассажиров на альтернативные рейсы, в том числе на рейсы "Аэрофлота". Непрерывное извержение вулкана Анак-Кракатау наблюдается с 4 сентября. Оно сопровождается грохотом, вибрациями и фонтанами лавы. Вулканический пепел, согласно спутниковым данным, поднимался почти до 15 километров над уровнем моря.
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туризм, бизнес, индонезия, москва, российский союз туриндустрии, аэрофлот
Туризм, Бизнес, ИНДОНЕЗИЯ, МОСКВА, Российский союз туриндустрии, Аэрофлот
17:58 07.09.2026
 
Туроператоры не получали жалоб от туристов из-за извержения вулкана

РСТ: туроператоры не получали жалоб от туристов из-за задержек рейсов в Индонезии

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Российские туроператоры не получали жалоб от туристов из-за задержек рейсов на фоне извержения вулкана в Индонезии, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Авиакомпания Vietnam Airlines отменила два рейса Ханой — Москва — за 6 и 7 сентября. В аэропорту Ханоя ожидают вылета около 600 российских граждан.
"Жалоб от организованных туристов в адрес туроператоров сейчас не поступало", - говорится в сообщении.
В союзе отметили, что туроператоры продолжают контролировать ситуацию и занимаются организацией перевозки туристов.
Там напомнили, что перевозчик корректирует полетную программу из-за проблем с авиасообщением в Юго-Восточной Азии на фоне извержения вулкана Анак-Кракатау в Индонезии. Так, туроператоры организуют перебронирование пассажиров на альтернативные рейсы, в том числе на рейсы "Аэрофлота".
Непрерывное извержение вулкана Анак-Кракатау наблюдается с 4 сентября. Оно сопровождается грохотом, вибрациями и фонтанами лавы. Вулканический пепел, согласно спутниковым данным, поднимался почти до 15 километров над уровнем моря.
 
ТуризмБизнесИНДОНЕЗИЯМОСКВАРоссийский союз туриндустрииАэрофлот
 
 
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