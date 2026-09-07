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Туроператоры не получали жалоб от туристов из-за извержения вулкана

Туроператоры не получали жалоб от туристов из-за извержения вулкана - 07.09.2026, ПРАЙМ

Туроператоры не получали жалоб от туристов из-за извержения вулкана

Российские туроператоры не получали жалоб от туристов из-за задержек рейсов на фоне извержения вулкана в Индонезии, сообщили в Российском союзе туриндустрии... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T17:58+0300

2026-09-07T17:58+0300

2026-09-07T17:58+0300

туризм

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российский союз туриндустрии

аэрофлот

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Российские туроператоры не получали жалоб от туристов из-за задержек рейсов на фоне извержения вулкана в Индонезии, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Авиакомпания Vietnam Airlines отменила два рейса Ханой — Москва — за 6 и 7 сентября. В аэропорту Ханоя ожидают вылета около 600 российских граждан. "Жалоб от организованных туристов в адрес туроператоров сейчас не поступало", - говорится в сообщении. В союзе отметили, что туроператоры продолжают контролировать ситуацию и занимаются организацией перевозки туристов. Там напомнили, что перевозчик корректирует полетную программу из-за проблем с авиасообщением в Юго-Восточной Азии на фоне извержения вулкана Анак-Кракатау в Индонезии. Так, туроператоры организуют перебронирование пассажиров на альтернативные рейсы, в том числе на рейсы "Аэрофлота". Непрерывное извержение вулкана Анак-Кракатау наблюдается с 4 сентября. Оно сопровождается грохотом, вибрациями и фонтанами лавы. Вулканический пепел, согласно спутниковым данным, поднимался почти до 15 километров над уровнем моря.

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туризм, бизнес, индонезия, москва, российский союз туриндустрии, аэрофлот