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Туроператоры не получали жалоб от туристов из-за извержения вулкана
Туроператоры не получали жалоб от туристов из-за извержения вулкана - 07.09.2026, ПРАЙМ
Туроператоры не получали жалоб от туристов из-за извержения вулкана
Российские туроператоры не получали жалоб от туристов из-за задержек рейсов на фоне извержения вулкана в Индонезии, сообщили в Российском союзе туриндустрии... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T17:58+0300
2026-09-07T17:58+0300
2026-09-07T17:58+0300
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Российские туроператоры не получали жалоб от туристов из-за задержек рейсов на фоне извержения вулкана в Индонезии, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Авиакомпания Vietnam Airlines отменила два рейса Ханой — Москва — за 6 и 7 сентября. В аэропорту Ханоя ожидают вылета около 600 российских граждан.
"Жалоб от организованных туристов в адрес туроператоров сейчас не поступало", - говорится в сообщении.
В союзе отметили, что туроператоры продолжают контролировать ситуацию и занимаются организацией перевозки туристов.
Там напомнили, что перевозчик корректирует полетную программу из-за проблем с авиасообщением в Юго-Восточной Азии на фоне извержения вулкана Анак-Кракатау в Индонезии. Так, туроператоры организуют перебронирование пассажиров на альтернативные рейсы, в том числе на рейсы "Аэрофлота".
Непрерывное извержение вулкана Анак-Кракатау наблюдается с 4 сентября. Оно сопровождается грохотом, вибрациями и фонтанами лавы. Вулканический пепел, согласно спутниковым данным, поднимался почти до 15 километров над уровнем моря.
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туризм, бизнес, индонезия, москва, российский союз туриндустрии, аэрофлот
Туризм, Бизнес, ИНДОНЕЗИЯ, МОСКВА, Российский союз туриндустрии, Аэрофлот
Туроператоры не получали жалоб от туристов из-за извержения вулкана
РСТ: туроператоры не получали жалоб от туристов из-за задержек рейсов в Индонезии
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Российские туроператоры не получали жалоб от туристов из-за задержек рейсов на фоне извержения вулкана в Индонезии, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Авиакомпания Vietnam Airlines отменила два рейса Ханой — Москва — за 6 и 7 сентября. В аэропорту Ханоя ожидают вылета около 600 российских граждан.
"Жалоб от организованных туристов в адрес туроператоров сейчас не поступало", - говорится в сообщении.
В союзе отметили, что туроператоры продолжают контролировать ситуацию и занимаются организацией перевозки туристов.
Там напомнили, что перевозчик корректирует полетную программу из-за проблем с авиасообщением в Юго-Восточной Азии на фоне извержения вулкана Анак-Кракатау в Индонезии. Так, туроператоры организуют перебронирование пассажиров на альтернативные рейсы, в том числе на рейсы "Аэрофлота".
Непрерывное извержение вулкана Анак-Кракатау наблюдается с 4 сентября. Оно сопровождается грохотом, вибрациями и фонтанами лавы. Вулканический пепел, согласно спутниковым данным, поднимался почти до 15 километров над уровнем моря.