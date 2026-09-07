https://1prime.ru/20260907/turtsija-873074093.html

Турция, Египет и Вьетнам возглавили список направлений для отдыха летом

Турция, Египет и Вьетнам возглавили список направлений для отдыха летом - 07.09.2026, ПРАЙМ

Турция, Египет и Вьетнам возглавили список направлений для отдыха летом

Турция, Египет и Вьетнам возглавили список направлений для отдыха российских туристов этим летом, сообщил генеральный директор туроператора Fun&Sun,... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T13:22+0300

2026-09-07T13:22+0300

2026-09-07T13:22+0300

туризм

бизнес

россия

турция

египет

вьетнам

fun&sun

российский союз туриндустрии

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Турция, Египет и Вьетнам возглавили список направлений для отдыха российских туристов этим летом, сообщил генеральный директор туроператора Fun&Sun, соруководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по выездному туризму Владимир Рубцов. "На зарубежные направления тренд остается положительный, люди все чаще и чаще путешествуют. В топ-3 направлений в этом году входят Турция, Египет и эти два направления занимают 88% доли рынка. На третьем месте - это Вьетнам", - сказал Рубцов на пресс-конференции. По его словам, Вьетнам этим летом заместил ОАЭ, которые в прошлом году были на третьем месте. "В связи с конфликтом на Ближнем Востоке с марта месяца, конечно, тот турпоток в Арабские Эмираты сильно снизился. И сейчас на третьем месте Вьетнам", - пояснил он. Рубцов отметил, что до марта россияне заранее планировали свое зарубежное летнее путешествие, однако из-за конфликта на Ближнем Востоке туристы замедлились с принятием решения. "В мае-июне месяце мы видели возврат этого спроса. Туристы готовы были принимать решение за неделю-две недели до выезда", - добавил он. По его словам, безусловным лидером по росту спроса россиян среди зарубежных направлений был Китай, чему поспособствовал групповой безвизовый режим между Россией и КНР. "Это четыре направления, которые по факту сформировали 100% долю выездного турпотока в зарубежные направления", - заключил Рубцов.

турция

египет

вьетнам

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туризм, бизнес, россия, турция, египет, вьетнам, fun&sun, российский союз туриндустрии