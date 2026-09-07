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Суд взыскал с "И8" 2,4 миллиона рублей в пользу семьи погибшего под Тындой - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Суд взыскал с "И8" 2,4 миллиона рублей в пользу семьи погибшего под Тындой
Суд взыскал с "И8" 2,4 миллиона рублей в пользу семьи погибшего под Тындой - 07.09.2026, ПРАЙМ
Суд взыскал с "И8" 2,4 миллиона рублей в пользу семьи погибшего под Тындой
Благовещенский городской суд взыскал с авиакомпании "И8" (ранее "Ангара") 2,4 миллиона рублей компенсации морального вреда в пользу семьи благовещенца,... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T05:50+0300
2026-09-07T05:50+0300
бизнес
общество
россия
тында
амурская область
благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 сен – ПРАЙМ. Благовещенский городской суд взыскал с авиакомпании "И8" (ранее "Ангара") 2,4 миллиона рублей компенсации морального вреда в пользу семьи благовещенца, погибшего при крушении самолета Ан-24 под Тындой в июле 2025 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Амурской области. "Иск удовлетворен частично. Суд взыскал с АО "И8" в пользу вдовы и дочери погибшего по 1,2 миллиона рублей каждой. Кроме того, с ответчика взысканы судебные расходы: 50 тысяч рублей за услуги представителя", – говорится в сообщении пресс-службы. Вдова и несовершеннолетняя дочь погибшего просили по 50 миллионов рублей каждая, указав на тяжелейшую психологическую травму после потери кормильца. У матери диагностировано тревожно-депрессивное расстройство, она проходила лечение у невролога и психиатра, а у дочери на фоне стресса развились нервные тики, уточнили в пресс-службе. Представитель авиакомпании настаивал на отказе в иске, ссылаясь на добровольную выплату по 500 тысяч рублей каждой истце и отсутствие установленных результатов уголовного расследования. Также ответчик указывал на подписанные истцами соглашения об отсутствии претензий к авиакомпании, добавили в пресс-службе. Суд отметил, что отсутствие результатов уголовного расследования не освобождает владельца источника повышенной опасности от ответственности. По статье 1079 ГК РФ авиакомпания обязана возместить вред, причиненный воздушным судном, независимо от вины. Суд учел длительность брака более 12 лет, близкие отношения погибшего с дочерью и тяжелые последствия утраты для психического здоровья истцов. Добровольная выплата в 500 тысяч рублей признана недостаточной и не соответствующей степени перенесенных страданий, отметили в пресс-службе. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "И8", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля 2025 года при подлете к аэропорту назначения. Обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности, на борту было 48 человек, никто не выжил. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей.
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бизнес, общество , россия, тында, амурская область, благовещенск
Бизнес, Общество , РОССИЯ, Тында, Амурская область, Благовещенск
05:50 07.09.2026
 
Суд взыскал с "И8" 2,4 миллиона рублей в пользу семьи погибшего под Тындой

Суд взыскал с авиакомпании "И8" 2,4 миллиона рублей в пользу семьи погибшего под Тындой

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 сен – ПРАЙМ. Благовещенский городской суд взыскал с авиакомпании "И8" (ранее "Ангара") 2,4 миллиона рублей компенсации морального вреда в пользу семьи благовещенца, погибшего при крушении самолета Ан-24 под Тындой в июле 2025 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Амурской области.
"Иск удовлетворен частично. Суд взыскал с АО "И8" в пользу вдовы и дочери погибшего по 1,2 миллиона рублей каждой. Кроме того, с ответчика взысканы судебные расходы: 50 тысяч рублей за услуги представителя", – говорится в сообщении пресс-службы.
Вдова и несовершеннолетняя дочь погибшего просили по 50 миллионов рублей каждая, указав на тяжелейшую психологическую травму после потери кормильца. У матери диагностировано тревожно-депрессивное расстройство, она проходила лечение у невролога и психиатра, а у дочери на фоне стресса развились нервные тики, уточнили в пресс-службе.
Представитель авиакомпании настаивал на отказе в иске, ссылаясь на добровольную выплату по 500 тысяч рублей каждой истце и отсутствие установленных результатов уголовного расследования. Также ответчик указывал на подписанные истцами соглашения об отсутствии претензий к авиакомпании, добавили в пресс-службе.
Суд отметил, что отсутствие результатов уголовного расследования не освобождает владельца источника повышенной опасности от ответственности. По статье 1079 ГК РФ авиакомпания обязана возместить вред, причиненный воздушным судном, независимо от вины.
Суд учел длительность брака более 12 лет, близкие отношения погибшего с дочерью и тяжелые последствия утраты для психического здоровья истцов. Добровольная выплата в 500 тысяч рублей признана недостаточной и не соответствующей степени перенесенных страданий, отметили в пресс-службе.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "И8", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля 2025 года при подлете к аэропорту назначения. Обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности, на борту было 48 человек, никто не выжил. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей.
 
БизнесОбществоРОССИЯТындаАмурская областьБлаговещенск
 
 
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