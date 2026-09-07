https://1prime.ru/20260907/ukraina-873078149.html

СМИ: Украина пытается национализировать компанию, связанную с Фридманом

СМИ: Украина пытается национализировать компанию, связанную с Фридманом - 07.09.2026, ПРАЙМ

СМИ: Украина пытается национализировать компанию, связанную с Фридманом

Украина пытается национализировать крупнейшую компанию по производству бутилированной воды, 49% акций которых принадлежат российским инвесторам, в том числе... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T15:20+0300

2026-09-07T15:20+0300

2026-09-07T15:22+0300

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петр авен

альфа-групп

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Украина пытается национализировать крупнейшую компанию по производству бутилированной воды, 49% акций которых принадлежат российским инвесторам, в том числе Михаилу Фридману, сообщает газета Guardian. Тогдашний премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила в ноябре 2025 года, что украинскому Агентству по возвращению и управлению активами (АРМА) запустило сбор тендерных предложений на активы IDS Ukraine, производящей минеральную воду, для их последующего сбыта на аукционе. "В украинском Высшем антикоррупционном суде идут отдельные судебные разбирательства, в рамках которых акционеры оспаривают попытки национализировать часть или все активы IDS Ukraine", - говорится в сообщении. Как сообщает издание, конфликт разгорелся из-за 34% акций производителя крупнейших украинских брендов бутилированной воды IDS Ukraine, принадлежащих семье покойного миллиардера Бадри Патаркацишвили, в частности британскому театральному магнату Лиане Патаркацишвили. По данным газеты, доля семьи в IDS Ukraine перешла по наследству в 2008 году к Лиане, ее сестре Ие и матери Инне после смерти бизнесмена Патаркацишвили. По информации Guardian, корпоративные активы компании были заморожены украинскими властями в 2022 году из-за 49% акций, которые также принадлежат российским инвесторам, включая находящегося под западными санкциями основателя "Альфа-групп" Михаила Фридмана. Как отмечает издание, среди миноритарных акционеров компании числится также правительство Грузии. Как сообщает издание, АРМА поручено передать управление компанией независимому управляющему. "Если семье Патаркацишвили не удастся добиться справедливости через украинские суды, и активы в конечном итоге будут отняты в рамках процедуры АРМА, у них… не останется иного выбора, кроме как добиваться справедливости в международных судах", - сообщает Guardian со ссылкой на слова представителя семьи Патаркацишвили. В свою очередь, глава АРМА Ярослава Максименко заявила, что ее ведомство обеспокоено возможным отмыванием денег и извлечением прибыли из IDS Ukraine, если компания останется под нынешним управлением, хотя официальных подтверждений подобных преступлений, как сообщает Guardian, не поступало. Украинское национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) сообщило в марте 2023 года, что ООО "Карпатские минеральные воды" избрано управляющим арестованными корпоративными правами крупнейшего на Украине производителя минеральных вод - группы IDS Ukraine, которой принадлежит торговая марка "Моршинская". Ранее украинские СМИ сообщали, что в июне 2022 года суд арестовал акции и средства на сумму 53,4 миллиона гривен (1,5 миллиона долларов) в компании по производству и реализации минеральной воды, принадлежащей российскому бизнесмену Михаилу Фридману. На Украине Фридман с партнерами Германом Ханом и Петром Авеном владеет компанией IDS Group Ukraine, "дочкой" международной группы IDS Borjomi International (входит в "Альфа-групп").

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, украина, грузия, михаил фридман, петр авен, альфа-групп