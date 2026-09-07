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Украина отдала по долгам в августе более миллиарда долларов

Украина отдала по долгам в августе более миллиарда долларов - 07.09.2026, ПРАЙМ

Украина отдала по долгам в августе более миллиарда долларов

Украина отдала в августе 721,8 миллиона долларов за обслуживание и погашение государственного долга и еще 285,2 миллиона долларов по кредитным обязательствам в... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T20:59+0300

2026-09-07T20:59+0300

2026-09-07T21:02+0300

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Украина отдала в августе 721,8 миллиона долларов за обслуживание и погашение государственного долга и еще 285,2 миллиона долларов по кредитным обязательствам в Международный валютный фонд, сообщил национальный банк страны. "За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 721,8 миллиона долларов США… Кроме того, Украина выплатила Международному валютному фонду 285,2 миллиона долларов США", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте нацбанка. По данным Международного валютного фонда, платежи Украины включают возврат средств по кредитным программам, а также проценты и сборы. Таким образом, общая сумма, которую Киев заплатил по долгам в августе, превысила один миллиард долларов. Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.

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финансы, банки, украина, сша, киев