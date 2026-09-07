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ВЭБ соберет заявки на облигации от 50 миллиардов рублей, сообщил источник

ВЭБ соберет заявки на облигации от 50 миллиардов рублей, сообщил источник - 07.09.2026, ПРАЙМ

ВЭБ соберет заявки на облигации от 50 миллиардов рублей, сообщил источник

ВЭБ планирует 10 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном в объеме не менее 50 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T14:34+0300

2026-09-07T14:34+0300

2026-09-07T14:41+0300

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. ВЭБ планирует 10 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном в объеме не менее 50 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Купонный доход будет определяться исходя из прироста значения индекса RUONIA плюс спред, ориентир которого - не более 200 базисных пунктов. ВЭБ намерен разместить биржевые облигации серии ПБО-002Р-61 с квартальными купонами и погашением через три с половиной года. Техническая часть размещения предварительно назначена на 15 сентября. Выпуск будет доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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