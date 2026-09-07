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Сессия Совета управляющих МАГАТЭ начнется в Вене - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Сессия Совета управляющих МАГАТЭ начнется в Вене
Сессия Совета управляющих МАГАТЭ начнется в Вене - 07.09.2026, ПРАЙМ
Сессия Совета управляющих МАГАТЭ начнется в Вене
Очередная сессия Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) начнется в понедельник в штаб-квартире организации в Вене и продлится... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T00:19+0300
2026-09-07T00:19+0300
мировая экономика
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сирия
михаил ульянов
магатэ
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ВЕНА, 7 сен - ПРАЙМ. Очередная сессия Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) начнется в понедельник в штаб-квартире организации в Вене и продлится до 11 сентября. Как следует из пресс-релиза Агентства, в центре внимания управляющих окажутся вопросы применения гарантий МАГАТЭ в Иране, передачу ядерных материалов в рамках трехстороннего соглашения AUKUS, а также украинскую тематику. Согласно опубликованной МАГАТЭ повестке, Совет также рассмотрит доклад о выполнении программы агентства за 2024–2025 годы, вопросы ядерной и радиационной безопасности, деятельность в области ядерной науки, технологий и мирного использования атомной энергии. Отдельными пунктами повестки значатся применение гарантий в КНДР, выполнение соглашения о гарантиях с Сирией, выполнение соглашения о гарантиях с Ираном и соответствующих положений резолюций Совета Безопасности ООН. Кроме того, управляющие обсудят вопрос применения гарантий МАГАТЭ на Ближнем Востоке, поднятый по итогам 69-й сессии генконференции агентства. Комментируя предстоящую сентябрьскую сессию Совета управляющих МАГАТЭ, постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем аккаунте в X отмечал, что "можно ожидать активных дискуссий по Ирану, Сирии и Украине". Заседания Совета управляющих проходят за закрытыми для прессы дверями. Совет управляющих обычно проводит пять сессий в год. В Совет входят 35 государств-членов, включая Россию. В полномочия органа входит, в частности, рассмотрение программы и бюджета МАГАТЭ, вопросов ядерной безопасности и гарантий, а также принятие решений по соглашениям о гарантиях и другим вопросам.
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мировая экономика, иран, вена, сирия, михаил ульянов, магатэ, оон
Мировая экономика, ИРАН, Вена, СИРИЯ, Михаил Ульянов, МАГАТЭ, ООН
00:19 07.09.2026
 
Сессия Совета управляющих МАГАТЭ начнется в Вене

Очередная сессия Совета управляющих МАГАТЭ начнется в Вене и продлится до 11 сентября

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ВЕНА, 7 сен - ПРАЙМ. Очередная сессия Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) начнется в понедельник в штаб-квартире организации в Вене и продлится до 11 сентября.
Как следует из пресс-релиза Агентства, в центре внимания управляющих окажутся вопросы применения гарантий МАГАТЭ в Иране, передачу ядерных материалов в рамках трехстороннего соглашения AUKUS, а также украинскую тематику.
Согласно опубликованной МАГАТЭ повестке, Совет также рассмотрит доклад о выполнении программы агентства за 2024–2025 годы, вопросы ядерной и радиационной безопасности, деятельность в области ядерной науки, технологий и мирного использования атомной энергии.
Отдельными пунктами повестки значатся применение гарантий в КНДР, выполнение соглашения о гарантиях с Сирией, выполнение соглашения о гарантиях с Ираном и соответствующих положений резолюций Совета Безопасности ООН. Кроме того, управляющие обсудят вопрос применения гарантий МАГАТЭ на Ближнем Востоке, поднятый по итогам 69-й сессии генконференции агентства.
Комментируя предстоящую сентябрьскую сессию Совета управляющих МАГАТЭ, постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем аккаунте в X отмечал, что "можно ожидать активных дискуссий по Ирану, Сирии и Украине".
Заседания Совета управляющих проходят за закрытыми для прессы дверями.
Совет управляющих обычно проводит пять сессий в год. В Совет входят 35 государств-членов, включая Россию. В полномочия органа входит, в частности, рассмотрение программы и бюджета МАГАТЭ, вопросов ядерной безопасности и гарантий, а также принятие решений по соглашениям о гарантиях и другим вопросам.
 
Мировая экономикаИРАНВенаСИРИЯМихаил УльяновМАГАТЭООН
 
 
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