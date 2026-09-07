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Вьетнам рассчитывает на товарооборот с Россией в 5 миллиардов долларов

Вьетнам рассчитывает на товарооборот с Россией в 5 миллиардов долларов - 07.09.2026, ПРАЙМ

Вьетнам рассчитывает на товарооборот с Россией в 5 миллиардов долларов

Вьетнам рассчитывает, что товарооборот с Россией в 2026 году достигнет 5 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости посол Вьетнама в РФ Данг Минь Кхой. | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T08:59+0300

2026-09-07T08:59+0300

2026-09-07T08:59+0300

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МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Вьетнам рассчитывает, что товарооборот с Россией в 2026 году достигнет 5 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости посол Вьетнама в РФ Данг Минь Кхой. "К концу июля 2026 года двусторонний товарооборот достиг 3,24 миллиарда долларов, продемонстрировав рост на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По итогам всего 2026 года общий объем торговли может превысить 5 миллиардов долларов", - сказал он. Кроме того, посол поделился данными о структуре товарооборота. По его словам, основу вьетнамского экспорта в Россию составляют потребительские товары, такие как текстиль, кофе, морепродукты, овощи, орехи кешью, перец и другая продукция. Что же касается импорта из России, то он преимущественно состоит из товаров производственного назначения - уголь, удобрения, химическая продукция, сырье для производства пластмасс и металлы. Дипломат добавил, что лидеры двух стран уделяют повышенное внимание к экономическому сотрудничеству, а наличие благоприятной правовой базы способствует все более активному расширению торговых и инвестиционных связей. "Исходя из этого, можно ожидать увеличения числа инвестиций и деловых контрактов между Вьетнамом и Россией в ближайшее время, что позволит достичь целевого показателя двустороннего товарооборота в 15 миллиардов долларов США к 2030 году", - резюмировал он.

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россия, мировая экономика, вьетнам, сша