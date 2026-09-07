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СМИ: Германия ищет способ увеличить запасы газа без потрясений на рынке

СМИ: Германия ищет способ увеличить запасы газа без потрясений на рынке - 07.09.2026, ПРАЙМ

СМИ: Германия ищет способ увеличить запасы газа без потрясений на рынке

Правительство Германии ведет переговоры с государственными энергетическими компаниями о восполнении запасов газа, пытаясь избежать прямого вмешательства в... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T20:38+0300

2026-09-07T20:38+0300

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БЕРЛИН, 7 сен - ПРАЙМ. Правительство Германии ведет переговоры с государственными энергетическими компаниями о восполнении запасов газа, пытаясь избежать прямого вмешательства в рынок, которое может вызвать ценовые потрясения, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, близкие к ситуации. "Правительство Германии обсуждает с государственными энергетическими компаниями способы увеличить запасы газа, не прибегая к прямому вмешательству, которое может дестабилизировать рынок", - говорится в материале. Агентство пишет, что немецкие власти начали обсуждать возможное участие государственных энергокомпаний Uniper и SEFE в пополнении запасов газа ФРГ из-за нарушения перемирия между Ираном и США и возобновившегося роста цен на энергоноситель. Блумберг подчеркивает, что прямое вмешательство государства в газовый рынок может вызвать серьезные колебания цен и привести к росту расходов потребителей на газ. Официальный представитель минэкономики ФРГ Сюзанне Унград признала ранее неудовлетворительным нынешний уровень запасов в немецких газохранилищах на уровне чуть более 50%, но рассчитывает на рыночное саморегулирование в этом вопросе. ЕС на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива и опасений перебоев с поставками топлива решил понизить с 90% до 80% необходимый уровень заполнения хранилищ газа в странах союза к началу зимнего сезона, заявляла в июне РИА Новости представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. При этом "Газпром" ранее спрогнозировал, что уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа к 1 октября будет ниже 75% при продолжении закачки в нынешнем темпе.

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газ, германия, фрг, иран, uniper, ес, ек