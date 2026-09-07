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Volkswagen договорился о продаже завода в Оснабрюке
Volkswagen договорился о продаже завода в Оснабрюке - 07.09.2026, ПРАЙМ
Volkswagen договорился о продаже завода в Оснабрюке
Немецкий автоконцерн Volkswagen достиг соглашения с немецкой федеральной землей Нижняя Саксония и хедж-фондом Aurelius Capital о продаже автомобильного завода в | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T15:29+0300
2026-09-07T15:29+0300
2026-09-07T15:29+0300
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Volkswagen достиг соглашения с немецкой федеральной землей Нижняя Саксония и хедж-фондом Aurelius Capital о продаже автомобильного завода в Оснабрюке, следует из пресс-релиза Volkswagen.
"Volkswagen AG достиг соглашения с немецкой федеральной землей Нижняя Саксония и Aurelius Capital о возможной продаже Volkswagen Osnabrück GmbH", - говорится в сообщении. Согласно представленному плану, Aurelius, станет мажоритарным владельцем, приобретет завод вместе с Нижней Саксонией.
Немецкий автоконцерн сообщает, что Aurelius и Нижняя Саксония намерены превратить предприятие в экспертно-консультационный центр по вопросам безопасности и обороны.
Завершение сделки зависит от окончательных соглашений, одобрения соответствующих корпоративных органов и согласования с регулирующими органами.
В 2024 году немецкий автопроизводитель принял решение о постепенного отказа от производства на автомобильном заводе в Оснабрюке летом 2027 года. Компания поддержит переход к новой корпоративной структуре и привнесет собственный производственный опыт, экспертизу в области развития и индустриализации, а также имеющуюся инфраструктуру в дальнейший процесс.
Volkswagen - немецкий автомобильный концерн, штаб-квартира которого находится в городе Вольфсбурге. Один из ведущих мировых и крупнейших европейских автопроизводителей. По состоянию на 31 марта 2026 года общий штат компании составляет 625 059 сотрудников.
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бизнес, банки, промышленность, volkswagen
Бизнес, Банки, Промышленность, Volkswagen
Volkswagen договорился о продаже завода в Оснабрюке
Volkswagen договорился с федеральной землей Нижняя Саксония о продаже завода в Оснабрюке
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Volkswagen достиг соглашения с немецкой федеральной землей Нижняя Саксония и хедж-фондом Aurelius Capital о продаже автомобильного завода в Оснабрюке, следует из пресс-релиза Volkswagen.
"Volkswagen AG достиг соглашения с немецкой федеральной землей Нижняя Саксония и Aurelius Capital о возможной продаже Volkswagen Osnabrück GmbH", - говорится в сообщении. Согласно представленному плану, Aurelius, станет мажоритарным владельцем, приобретет завод вместе с Нижней Саксонией.
Немецкий автоконцерн сообщает, что Aurelius и Нижняя Саксония намерены превратить предприятие в экспертно-консультационный центр по вопросам безопасности и обороны.
Завершение сделки зависит от окончательных соглашений, одобрения соответствующих корпоративных органов и согласования с регулирующими органами.
В 2024 году немецкий автопроизводитель принял решение о постепенного отказа от производства на автомобильном заводе в Оснабрюке летом 2027 года. Компания поддержит переход к новой корпоративной структуре и привнесет собственный производственный опыт, экспертизу в области развития и индустриализации, а также имеющуюся инфраструктуру в дальнейший процесс.
Volkswagen - немецкий автомобильный концерн, штаб-квартира которого находится в городе Вольфсбурге. Один из ведущих мировых и крупнейших европейских автопроизводителей. По состоянию на 31 марта 2026 года общий штат компании составляет 625 059 сотрудников.