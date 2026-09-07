https://1prime.ru/20260907/vostok-873092401.html

Период предоставления дальневосточной надбавки продлят до 2035 года

Период предоставления дальневосточной надбавки продлят до 2035 года - 07.09.2026, ПРАЙМ

Период предоставления дальневосточной надбавки продлят до 2035 года

Период предоставления дальневосточной надбавки продлят до 2035 года, при этом 50% средств будут направляться на развитие электроэнергетики в технологически... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T22:14+0300

2026-09-07T22:14+0300

2026-09-07T22:16+0300

россия

дальний восток

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873092401.jpg?1788808610

МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Период предоставления дальневосточной надбавки продлят до 2035 года, при этом 50% средств будут направляться на развитие электроэнергетики в технологически изолированных территориальных электрических системах, следует из стратегии социально-экономического развития ДФО до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Правительство России в понедельник утвердило стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. "Продление периода предоставления дальневосточной надбавки до 2035 года с направлением 50 процентов средств на развитие электроэнергетики в технологически изолированных территориальных электрических системах и децентрализованных энергорайонах, включая определение порядка отбора приоритетных объектов", - указывается в списке мер для реализации задачи по созданию генерирующих мощностей и объектов электросетевого хозяйства. Также предполагается совершенствование механизмов возврата инвестиций для создания новых объектов электроэнергетики, в том числе крупными потребителями, внедрение механизма целевого финансирования строительства объектов генерации, обеспечивающего оптимизацию капитальных затрат и долгосрочную контрактацию энергетического оборудования и ряд других. Механизм дальневосточной надбавки действует с 2017 года, она позволила снизить тарифы на электроэнергию в макрорегионе.

дальний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дальний восток