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Период предоставления дальневосточной надбавки продлят до 2035 года
Период предоставления дальневосточной надбавки продлят до 2035 года - 07.09.2026, ПРАЙМ
Период предоставления дальневосточной надбавки продлят до 2035 года
Период предоставления дальневосточной надбавки продлят до 2035 года, при этом 50% средств будут направляться на развитие электроэнергетики в технологически... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T22:14+0300
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МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Период предоставления дальневосточной надбавки продлят до 2035 года, при этом 50% средств будут направляться на развитие электроэнергетики в технологически изолированных территориальных электрических системах, следует из стратегии социально-экономического развития ДФО до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Правительство России в понедельник утвердило стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. "Продление периода предоставления дальневосточной надбавки до 2035 года с направлением 50 процентов средств на развитие электроэнергетики в технологически изолированных территориальных электрических системах и децентрализованных энергорайонах, включая определение порядка отбора приоритетных объектов", - указывается в списке мер для реализации задачи по созданию генерирующих мощностей и объектов электросетевого хозяйства. Также предполагается совершенствование механизмов возврата инвестиций для создания новых объектов электроэнергетики, в том числе крупными потребителями, внедрение механизма целевого финансирования строительства объектов генерации, обеспечивающего оптимизацию капитальных затрат и долгосрочную контрактацию энергетического оборудования и ряд других. Механизм дальневосточной надбавки действует с 2017 года, она позволила снизить тарифы на электроэнергию в макрорегионе.
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россия, дальний восток
Период предоставления дальневосточной надбавки продлят до 2035 года
Правительство продлит период предоставления дальневосточной надбавки до 2035 года
МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Период предоставления дальневосточной надбавки продлят до 2035 года, при этом 50% средств будут направляться на развитие электроэнергетики в технологически изолированных территориальных электрических системах, следует из стратегии социально-экономического развития ДФО до 2030 года с прогнозом до 2036 года.
Правительство России в понедельник утвердило стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
"Продление периода предоставления дальневосточной надбавки до 2035 года с направлением 50 процентов средств на развитие электроэнергетики в технологически изолированных территориальных электрических системах и децентрализованных энергорайонах, включая определение порядка отбора приоритетных объектов", - указывается в списке мер для реализации задачи по созданию генерирующих мощностей и объектов электросетевого хозяйства.
Также предполагается совершенствование механизмов возврата инвестиций для создания новых объектов электроэнергетики, в том числе крупными потребителями, внедрение механизма целевого финансирования строительства объектов генерации, обеспечивающего оптимизацию капитальных затрат и долгосрочную контрактацию энергетического оборудования и ряд других.
Механизм дальневосточной надбавки действует с 2017 года, она позволила снизить тарифы на электроэнергию в макрорегионе.