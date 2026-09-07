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Врач предупредила об опасности чая с имбирем и лимоном - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Врач предупредила об опасности чая с имбирем и лимоном
Врач предупредила об опасности чая с имбирем и лимоном - 07.09.2026, ПРАЙМ
Врач предупредила об опасности чая с имбирем и лимоном
Чай с имбирем и лимоном часто пьют при простуде, но этот напиток может быть опасен для людей с аллергией и проблемами с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ),... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T11:09+0300
2026-09-07T11:09+0300
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Чай с имбирем и лимоном часто пьют при простуде, но этот напиток может быть опасен для людей с аллергией и проблемами с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), предупредила гастроэнтеролог, нутрициолог и терапевт Александра Разаренова. "С осторожностью я бы рекомендовала относиться к такому напитку при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), когда у человека есть выраженная изжога, гастрит и язвенная болезнь в фазе обострения. И лимон, и имбирь при этих заболеваниях могут усиливать дискомфорт, жжение, боль, отрыжку и другие неприятные симптомы", - рассказала Разаренова 360.ru. По словам врача, категорическое табу на чай с имбирем и лимоном действует только для аллергиков. Также серьезно к этому напитку стоит отнестись пациентам с проблемами свертываемости крови, подчеркнула Разаренова. "Если человек принимает препараты, которые влияют на свертываемость крови, надо быть внимательными, потому что большие концентрированные дозы имбиря и различные варианты имбирных настоев лучше не использовать без согласования с врачом для тех людей, кто принимает антикоагулянты или антиагреганты, особенно если есть склонность к кровотечениям", - отметила врач. Разаренова добавила, что если у человека есть камни или билиарный сладж желчного пузыря, то в этих случаях имбирно-лимонный чай не рекомендован в больших количествах, так как влияет на моторику желчевыводящих путей. Чай с имбирем и лимоном сам по себе не лечит ОРВИ и не сокращает болезнь, напомнила Разаренова. Однако теплый напиток может уменьшать боли в горле, помогать поддерживать питьевой режим, что немаловажно при ОРВИ, заключила врач.
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здоровье, бизнес, общество
Здоровье, Бизнес, Общество
11:09 07.09.2026
 
Врач предупредила об опасности чая с имбирем и лимоном

Гастроэнтеролог Разаренова: чай с имбирем и лимоном может быть опасен при простуде

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Чай с имбирем и лимоном часто пьют при простуде, но этот напиток может быть опасен для людей с аллергией и проблемами с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), предупредила гастроэнтеролог, нутрициолог и терапевт Александра Разаренова.
"С осторожностью я бы рекомендовала относиться к такому напитку при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), когда у человека есть выраженная изжога, гастрит и язвенная болезнь в фазе обострения. И лимон, и имбирь при этих заболеваниях могут усиливать дискомфорт, жжение, боль, отрыжку и другие неприятные симптомы", - рассказала Разаренова 360.ru.
По словам врача, категорическое табу на чай с имбирем и лимоном действует только для аллергиков. Также серьезно к этому напитку стоит отнестись пациентам с проблемами свертываемости крови, подчеркнула Разаренова.
"Если человек принимает препараты, которые влияют на свертываемость крови, надо быть внимательными, потому что большие концентрированные дозы имбиря и различные варианты имбирных настоев лучше не использовать без согласования с врачом для тех людей, кто принимает антикоагулянты или антиагреганты, особенно если есть склонность к кровотечениям", - отметила врач.
Разаренова добавила, что если у человека есть камни или билиарный сладж желчного пузыря, то в этих случаях имбирно-лимонный чай не рекомендован в больших количествах, так как влияет на моторику желчевыводящих путей.
Чай с имбирем и лимоном сам по себе не лечит ОРВИ и не сокращает болезнь, напомнила Разаренова. Однако теплый напиток может уменьшать боли в горле, помогать поддерживать питьевой режим, что немаловажно при ОРВИ, заключила врач.
 
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