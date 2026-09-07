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ВС РФ отклонил жалобу Astra Zeneca на отказ в пересмотре дела "Акрихина"
ВС РФ отклонил жалобу Astra Zeneca на отказ в пересмотре дела "Акрихина" - 07.09.2026, ПРАЙМ
ВС РФ отклонил жалобу Astra Zeneca на отказ в пересмотре дела "Акрихина"
Заместитель председателя Верховного суда России Игорь Крупнов отклонил жалобу шведской фармкомпании AstraZeneca на отказ судьи ВС РФ направить на пересмотр... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T16:54+0300
2026-09-07T16:54+0300
2026-09-07T18:24+0300
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astrazeneca
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МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Заместитель председателя Верховного суда России Игорь Крупнов отклонил жалобу шведской фармкомпании AstraZeneca на отказ судьи ВС РФ направить на пересмотр судебные акты нижестоящих инстанций, которые признали право комбината "Акрихин" использовать изобретения – соединение и фармацевтическую композицию – по двум патентам шведской фармкомпании AstraZeneca при производстве дженерика "Фордиглиф" для лечения диабета.Как следует из материалов, изученных РИА Новости, в июне судья ВС РФ Владимир Попов, изучив кассационную жалобу AstraZeneca, не установил оснований для пересмотра дела Судебной коллегией по экономическим спорам.Ранее две инстанции Суда по интеллектуальным правам (СИПа) удовлетворили соответствующий иск "Акрихина". СИП также обязал ответчиков – российское ООО "Астразенека Фармасьютикалз" и шведскую AstraZeneca AB – воздержаться от создания препятствий "Акрихину" при введении "Фордиглифа" в гражданский оборот.Суд при этом отклонил встречный иск AstraZeneca AB, которая просила признать ее исключительное право на использование на территории России защищенной дополнительным патентом фармкомпозиции, использованной в "Фордиглифе".Суд согласился с доводами "Акрихина", что он законно использует формулы изобретения по двум патентам ответчиков, так как патенты были прекращены и перешли в общественное достояние. Суд признал недобросовестными действия AstraZeneca, заключавшиеся в получении дополнительного патента, содержащего ту же формулу активного вещества "Дапаглифлозин", что и в прекращенном патенте."Астразенека" в 2023 году сообщала, что поставляет в полном объеме для нужд российских пациентов защищенный патентом препарат "Форсига" (МНН дапаглифлозин). С конца 2020 года "Форсига" производится по полному циклу на заводе компании в Калужской области.В "Астразенека" заявили РИА Новости, что компания подтверждает свою принципиальную позицию и в дальнейшем будет последовательно отстаивать свои принципы в диалоге с профессиональным сообществом и регуляторами."Устойчивая и предсказуемая система защиты прав интеллектуальной собственности является необходимым условием для развития инновационной фармацевтики. Именно патентная охрана делает возможными инвестиции в исследования и разработки, благодаря которым в клиническую практику приходят новые методы лечения социально значимых заболеваний", - сообщили в компании."Акрихин" - крупная российская фармацевтическая компания. Она производит такие известные препараты, как "Аквадетрим", "Акридерм", "Ацикловир" и другие.
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россия, общество , калужская область, astrazeneca, вс рф, верховный суд
РОССИЯ, Общество , Калужская область, AstraZeneca, ВС РФ, Верховный суд
ВС РФ отклонил жалобу Astra Zeneca на отказ в пересмотре дела "Акрихина"
Верховный суд отклонил жалобу Astra Zeneca на отказ в пересмотре дела "Акрихина"
МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Заместитель председателя Верховного суда России Игорь Крупнов отклонил жалобу шведской фармкомпании AstraZeneca на отказ судьи ВС РФ направить на пересмотр судебные акты нижестоящих инстанций, которые признали право комбината "Акрихин" использовать изобретения – соединение и фармацевтическую композицию – по двум патентам шведской фармкомпании AstraZeneca при производстве дженерика "Фордиглиф" для лечения диабета.
Как следует из материалов, изученных РИА Новости, в июне судья ВС РФ Владимир Попов, изучив кассационную жалобу AstraZeneca, не установил оснований для пересмотра дела Судебной коллегией по экономическим спорам.
Ранее две инстанции Суда по интеллектуальным правам (СИПа) удовлетворили соответствующий иск "Акрихина". СИП также обязал ответчиков – российское ООО "Астразенека Фармасьютикалз" и шведскую AstraZeneca AB – воздержаться от создания препятствий "Акрихину" при введении "Фордиглифа" в гражданский оборот.
Суд при этом отклонил встречный иск AstraZeneca AB, которая просила признать ее исключительное право на использование на территории России защищенной дополнительным патентом фармкомпозиции, использованной в "Фордиглифе".
Суд согласился с доводами "Акрихина", что он законно использует формулы изобретения по двум патентам ответчиков, так как патенты были прекращены и перешли в общественное достояние. Суд признал недобросовестными действия AstraZeneca, заключавшиеся в получении дополнительного патента, содержащего ту же формулу активного вещества "Дапаглифлозин", что и в прекращенном патенте.
"Астразенека" в 2023 году сообщала, что поставляет в полном объеме для нужд российских пациентов защищенный патентом препарат "Форсига" (МНН дапаглифлозин). С конца 2020 года "Форсига" производится по полному циклу на заводе компании в Калужской области.
В "Астразенека" заявили РИА Новости, что компания подтверждает свою принципиальную позицию и в дальнейшем будет последовательно отстаивать свои принципы в диалоге с профессиональным сообществом и регуляторами.
"Устойчивая и предсказуемая система защиты прав интеллектуальной собственности является необходимым условием для развития инновационной фармацевтики. Именно патентная охрана делает возможными инвестиции в исследования и разработки, благодаря которым в клиническую практику приходят новые методы лечения социально значимых заболеваний", - сообщили в компании.
"Акрихин" - крупная российская фармацевтическая компания. Она производит такие известные препараты, как "Аквадетрим", "Акридерм", "Ацикловир" и другие.