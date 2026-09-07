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ВВП еврозоны во втором квартале вырос на 1%
ВВП еврозоны во втором квартале вырос на 1% - 07.09.2026, ПРАЙМ
ВВП еврозоны во втором квартале вырос на 1%
ВВП еврозоны, согласно третьей, окончательной оценке, во втором квартале вырос на 1% в годовом выражении, а в квартальном - на 0,4%, полагают аналитики,... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T08:17+0300
2026-09-07T08:17+0300
2026-09-07T09:04+0300
мировая экономика
германия
евростат
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. ВВП еврозоны, согласно третьей, окончательной оценке, во втором квартале вырос на 1% в годовом выражении, а в квартальном - на 0,4%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Соответствующие данные опубликует европейское статистическое агентство Евростат в понедельник, 7 сентября, в 12.00 мск. В 9.00 мск Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует данные о промышленном производстве в стране. Аналитики считают, что в июле промпроизводство Германии выросло на 0,3% после увеличения на 0,2% месяцем ранее.
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мировая экономика, германия, евростат
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, Евростат
ВВП еврозоны во втором квартале вырос на 1%
Trading Economics: ВВП еврозоны во II квартале вырос на 1% в годовом выражении
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. ВВП еврозоны, согласно третьей, окончательной оценке, во втором квартале вырос на 1% в годовом выражении, а в квартальном - на 0,4%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Соответствующие данные опубликует европейское статистическое агентство Евростат в понедельник, 7 сентября, в 12.00 мск.
В 9.00 мск Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует данные о промышленном производстве в стране. Аналитики считают, что в июле промпроизводство Германии выросло на 0,3% после увеличения на 0,2% месяцем ранее.