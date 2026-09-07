https://1prime.ru/20260907/vvp-873061489.html

ВВП еврозоны во втором квартале вырос на 1%

ВВП еврозоны во втором квартале вырос на 1% - 07.09.2026, ПРАЙМ

ВВП еврозоны во втором квартале вырос на 1%

ВВП еврозоны, согласно третьей, окончательной оценке, во втором квартале вырос на 1% в годовом выражении, а в квартальном - на 0,4%, полагают аналитики,... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T08:17+0300

2026-09-07T08:17+0300

2026-09-07T09:04+0300

мировая экономика

германия

евростат

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873061489.jpg?1788761090

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. ВВП еврозоны, согласно третьей, окончательной оценке, во втором квартале вырос на 1% в годовом выражении, а в квартальном - на 0,4%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Соответствующие данные опубликует европейское статистическое агентство Евростат в понедельник, 7 сентября, в 12.00 мск. В 9.00 мск Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует данные о промышленном производстве в стране. Аналитики считают, что в июле промпроизводство Германии выросло на 0,3% после увеличения на 0,2% месяцем ранее.

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, германия, евростат