https://1prime.ru/20260907/xiaomi-873091293.html
Xiaomi выпустила первый складной смартфон
Xiaomi выпустила первый складной смартфон - 07.09.2026, ПРАЙМ
Xiaomi выпустила первый складной смартфон
Китайская Xiaomi представила смартфон Xiaomi 18 Fold - свою первую складную модель, говорится в пресс-релизе компании. | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T21:38+0300
2026-09-07T21:38+0300
2026-09-07T21:39+0300
технологии
бизнес
xiaomi
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Китайская Xiaomi представила смартфон Xiaomi 18 Fold - свою первую складную модель, говорится в пресс-релизе компании. "Xiaomi 18 Fold - первый в истории Xiaomi складной смартфон среднего размера, который удачно сочетает в себе портативность и большой дисплей", - говорится в сообщении. Компания отмечает, что в разложенном состоянии устройство имеет экран диагональю в 7,6 дюйма. Ширина смартфона составляет около 10,7 миллиметра, а вес Xiaomi 18 Fold составляет 219 граммов. Складной смартфон работает на процессоре XRING O3, добавляет Xiaomi. Кроме стандартной версии смартфона Xiaomi также представила вариант с керамической задней панелью на основе нитрида кремния. Как указывает компания, этот материал впервые используется для создания панели смартфона. Xiaomi 18 Fold доступен в трех цветах - черном, белом и красном, керамическая версия имеет розоватый оттенок. Начальная стоимость складного смартфона составляет 10 999 юаней (около 1600 долларов). Xiaomi также представила планшет Pad 9 Pro Max экраном в 13,3 дюйма, работающий на основе процессора XRING O3. Планшет доступен в черном, серебристом и красном цветах, начальная стоимость составляет 4799 юаней (716 долларов). Xiaomi - китайская компания, основанная в 2010 году и занимающая производством смартфонов, планшетов и электромобилей. Работает более чем на ста рынках.
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технологии, бизнес, xiaomi
Технологии, Бизнес, Xiaomi
Xiaomi выпустила первый складной смартфон
Китайская Xiaomi представила свою первую складную модель смартфона
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Китайская Xiaomi представила смартфон Xiaomi 18 Fold - свою первую складную модель, говорится в пресс-релизе компании.
"Xiaomi 18 Fold - первый в истории Xiaomi складной смартфон среднего размера, который удачно сочетает в себе портативность и большой дисплей", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что в разложенном состоянии устройство имеет экран диагональю в 7,6 дюйма. Ширина смартфона составляет около 10,7 миллиметра, а вес Xiaomi 18 Fold составляет 219 граммов. Складной смартфон работает на процессоре XRING O3, добавляет Xiaomi.
Кроме стандартной версии смартфона Xiaomi также представила вариант с керамической задней панелью на основе нитрида кремния. Как указывает компания, этот материал впервые используется для создания панели смартфона.
Xiaomi 18 Fold доступен в трех цветах - черном, белом и красном, керамическая версия имеет розоватый оттенок. Начальная стоимость складного смартфона составляет 10 999 юаней (около 1600 долларов).
Xiaomi также представила планшет Pad 9 Pro Max экраном в 13,3 дюйма, работающий на основе процессора XRING O3. Планшет доступен в черном, серебристом и красном цветах, начальная стоимость составляет 4799 юаней (716 долларов).
Xiaomi - китайская компания, основанная в 2010 году и занимающая производством смартфонов, планшетов и электромобилей. Работает более чем на ста рынках.