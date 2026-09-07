https://1prime.ru/20260907/xiaomi-873091293.html

Xiaomi выпустила первый складной смартфон

Xiaomi выпустила первый складной смартфон - 07.09.2026, ПРАЙМ

Xiaomi выпустила первый складной смартфон

Китайская Xiaomi представила смартфон Xiaomi 18 Fold - свою первую складную модель, говорится в пресс-релизе компании. | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T21:38+0300

2026-09-07T21:38+0300

2026-09-07T21:39+0300

технологии

бизнес

xiaomi

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873091293.jpg?1788806369

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Китайская Xiaomi представила смартфон Xiaomi 18 Fold - свою первую складную модель, говорится в пресс-релизе компании. "Xiaomi 18 Fold - первый в истории Xiaomi складной смартфон среднего размера, который удачно сочетает в себе портативность и большой дисплей", - говорится в сообщении. Компания отмечает, что в разложенном состоянии устройство имеет экран диагональю в 7,6 дюйма. Ширина смартфона составляет около 10,7 миллиметра, а вес Xiaomi 18 Fold составляет 219 граммов. Складной смартфон работает на процессоре XRING O3, добавляет Xiaomi. Кроме стандартной версии смартфона Xiaomi также представила вариант с керамической задней панелью на основе нитрида кремния. Как указывает компания, этот материал впервые используется для создания панели смартфона. Xiaomi 18 Fold доступен в трех цветах - черном, белом и красном, керамическая версия имеет розоватый оттенок. Начальная стоимость складного смартфона составляет 10 999 юаней (около 1600 долларов). Xiaomi также представила планшет Pad 9 Pro Max экраном в 13,3 дюйма, работающий на основе процессора XRING O3. Планшет доступен в черном, серебристом и красном цветах, начальная стоимость составляет 4799 юаней (716 долларов). Xiaomi - китайская компания, основанная в 2010 году и занимающая производством смартфонов, планшетов и электромобилей. Работает более чем на ста рынках.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, xiaomi