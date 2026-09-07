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Юрист рассказала, как вернуть деньги в случае овербукинга - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Юрист рассказала, как вернуть деньги в случае овербукинга
Юрист рассказала, как вернуть деньги в случае овербукинга - 07.09.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказала, как вернуть деньги в случае овербукинга
Пассажирам, которым отказали в посадке на рейс из-за овербукинга, положен полный возврат денег и компенсация расходов на отель и питание, но для этого нужно... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T08:25+0300
2026-09-07T08:25+0300
бизнес
росавиация
роспотребнадзор
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Пассажирам, которым отказали в посадке на рейс из-за овербукинга, положен полный возврат денег и компенсация расходов на отель и питание, но для этого нужно получить от перевозчика письменный отказ и направить ему претензию, рассказала РИА Новости адвокат Яна Малева. Ранее в интервью РИА Новости глава Минтранса Андрей Никитин официально заявил, что ведомство намерено узаконить овербукинг до конца текущего года. Обсуждение с авиакомпаниями и организациями по защите прав потребителей стартует уже в сентябре. При этом легализация будет сопровождаться серьезными гарантиями для пассажиров. "Если гражданину отказали в посадке на рейс из-за овербукинга, то он имеет право на полный возврат стоимости билета — даже по невозвратному тарифу, возмещение допрасходов - проживание, питание, сорванные мероприятия - при наличии чеков, компенсацию морального вреда, а также посадку на ближайший рейс", - рассказала юрист. Вместе с тем, чтобы подать заявление на компенсацию, пассажир должен сразу получить письменное подтверждение отказа представителя авиакомпании ему в посадке. "Необходимо получить у представителя авиакомпании письменное подтверждение отказа в посадке с указанием причины, затем направить письменную претензию перевозчику, а в случае отказа - обратиться в суд и подать жалобы в Росавиацию и Роспотребнадзор", - сказала Малева.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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40
бизнес, росавиация, роспотребнадзор
Бизнес, Росавиация, Роспотребнадзор
08:25 07.09.2026
 
Юрист рассказала, как вернуть деньги в случае овербукинга

Юрист Малева: пассажирам, которым отказали в посадке на рейс, положен полный возврат денег

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Пассажирам, которым отказали в посадке на рейс из-за овербукинга, положен полный возврат денег и компенсация расходов на отель и питание, но для этого нужно получить от перевозчика письменный отказ и направить ему претензию, рассказала РИА Новости адвокат Яна Малева.
Ранее в интервью РИА Новости глава Минтранса Андрей Никитин официально заявил, что ведомство намерено узаконить овербукинг до конца текущего года. Обсуждение с авиакомпаниями и организациями по защите прав потребителей стартует уже в сентябре. При этом легализация будет сопровождаться серьезными гарантиями для пассажиров.
"Если гражданину отказали в посадке на рейс из-за овербукинга, то он имеет право на полный возврат стоимости билета — даже по невозвратному тарифу, возмещение допрасходов - проживание, питание, сорванные мероприятия - при наличии чеков, компенсацию морального вреда, а также посадку на ближайший рейс", - рассказала юрист.
Вместе с тем, чтобы подать заявление на компенсацию, пассажир должен сразу получить письменное подтверждение отказа представителя авиакомпании ему в посадке.
"Необходимо получить у представителя авиакомпании письменное подтверждение отказа в посадке с указанием причины, затем направить письменную претензию перевозчику, а в случае отказа - обратиться в суд и подать жалобы в Росавиацию и Роспотребнадзор", - сказала Малева.
 
БизнесРосавиацияРоспотребнадзор
 
 
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