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На Запорожской АЭС восстановили внешнее энергоснабжение - 07.09.2026, ПРАЙМ
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На Запорожской АЭС восстановили внешнее энергоснабжение
На Запорожской АЭС восстановили внешнее энергоснабжение - 07.09.2026, ПРАЙМ
На Запорожской АЭС восстановили внешнее энергоснабжение
Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС от ЛЭП "Ферросплавная-1" восстановлено, станция переключилась на внешнее питание и работает в штатном режиме, заявил... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T20:36+0300
2026-09-07T20:36+0300
алексей лихачев
запорожская аэс
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС от ЛЭП "Ферросплавная-1" восстановлено, станция переключилась на внешнее питание и работает в штатном режиме, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС от линии "Ферросплавная-1" восстановлено", - сказал Лихачев, слова которого приводит пресс-служба "Росатома". Станция, с 20 августа получавшая электроэнергию исключительно от собственных дизель-генераторов, переключилась на внешнее питание и работает в штатном режиме, отметил он. "Хочу поблагодарить все ведомства, благодаря которым стало возможным установление временного режима тишины и проведение ремонтных работ. Это в первую очередь Министерство обороны, Росгвардия, Министерство иностранных дел. Также хочу отметить МАГАТЭ за посреднические усилия", - заключил гендиректор госкорпорации.
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алексей лихачев, запорожская аэс, росатом
Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Росатом
20:36 07.09.2026
 
На Запорожской АЭС восстановили внешнее энергоснабжение

Лихачев: внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС от ЛЭП "Ферросплавная-1" восстановлено

© РИА Новости . Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС от ЛЭП "Ферросплавная-1" восстановлено, станция переключилась на внешнее питание и работает в штатном режиме, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС от линии "Ферросплавная-1" восстановлено", - сказал Лихачев, слова которого приводит пресс-служба "Росатома".
Станция, с 20 августа получавшая электроэнергию исключительно от собственных дизель-генераторов, переключилась на внешнее питание и работает в штатном режиме, отметил он.
"Хочу поблагодарить все ведомства, благодаря которым стало возможным установление временного режима тишины и проведение ремонтных работ. Это в первую очередь Министерство обороны, Росгвардия, Министерство иностранных дел. Также хочу отметить МАГАТЭ за посреднические усилия", - заключил гендиректор госкорпорации.
 
Алексей ЛихачевЗапорожская АЭСРосатом
 
 
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