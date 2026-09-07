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Сергей Страмоус покинул пост замглавы Росавиации
Сергей Страмоус покинул пост замглавы Росавиации - 07.09.2026, ПРАЙМ
Сергей Страмоус покинул пост замглавы Росавиации
Сергей Страмоус освобожден от должности заместителя руководителя Росавиации по его просьбе, следует из распоряжения правительства РФ. | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T21:56+0300
2026-09-07T21:56+0300
2026-09-07T21:59+0300
бизнес
общество
михаил мишустин
росавиация
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Сергей Страмоус освобожден от должности заместителя руководителя Росавиации по его просьбе, следует из распоряжения правительства РФ. "Освободить Страмоуса Сергея Михайловича от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта по его просьбе", - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным. Страмоус родился в 1976 голу, закончил Академию гражданской авиации. Он занял пост заместителя руководителя Росавиации 17 сентября 2024 года и курировал вопросы безопасности и летной эксплуатации.
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бизнес, общество , михаил мишустин, росавиация
Бизнес, Общество , Михаил Мишустин, Росавиация
Сергей Страмоус покинул пост замглавы Росавиации
Сергея Страмоуса освободили от должности замруководителя Росавиации по его просьбе
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Сергей Страмоус освобожден от должности заместителя руководителя Росавиации по его просьбе, следует из распоряжения правительства РФ.
"Освободить Страмоуса Сергея Михайловича от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта по его просьбе", - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Страмоус родился в 1976 голу, закончил Академию гражданской авиации. Он занял пост заместителя руководителя Росавиации 17 сентября 2024 года и курировал вопросы безопасности и летной эксплуатации.