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В ГД предложили привязать зарплаты учителей к среднему доходу в регионе - 07.09.2026, ПРАЙМ
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В ГД предложили привязать зарплаты учителей к среднему доходу в регионе
В ГД предложили привязать зарплаты учителей к среднему доходу в регионе - 07.09.2026, ПРАЙМ
В ГД предложили привязать зарплаты учителей к среднему доходу в регионе
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили установить оплату труда учителей выше 1,5 средней заработной платы по региону. | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T20:20+0300
2026-09-07T20:20+0300
общество
россия
зарплата
учителя
госдума
новые люди
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили установить оплату труда учителей выше 1,5 средней заработной платы по региону. Соответствующее обращение на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаем необходимым установить, что заработная плата учителя муниципальной или государственной общеобразовательной организации при полностью отработанной норме рабочего времени и выполнении нормы часов педагогической работы за одну ставку должна составлять не менее 1,5 среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте РФ", - сказано в документе. Депутаты добавили, что введение подобной гарантии позволит уменьшить зависимость дохода учителя от переработок, повысить привлекательность работы в школе для молодых специалистов, сократить межрегиональную и внутриотраслевую дифференциацию оплаты труда и сделать федеральный ориентир более понятным для самого работника.
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общество , россия, зарплата, учителя, госдума, новые люди
Общество , РОССИЯ, зарплата, учителя, Госдума, Новые люди
20:20 07.09.2026
 
В ГД предложили привязать зарплаты учителей к среднему доходу в регионе

В Госдуме предложили установить оплату труда учителей выше 1,5 средней зарплаты по региону

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили установить оплату труда учителей выше 1,5 средней заработной платы по региону.
Соответствующее обращение на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем необходимым установить, что заработная плата учителя муниципальной или государственной общеобразовательной организации при полностью отработанной норме рабочего времени и выполнении нормы часов педагогической работы за одну ставку должна составлять не менее 1,5 среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте РФ", - сказано в документе.
Депутаты добавили, что введение подобной гарантии позволит уменьшить зависимость дохода учителя от переработок, повысить привлекательность работы в школе для молодых специалистов, сократить межрегиональную и внутриотраслевую дифференциацию оплаты труда и сделать федеральный ориентир более понятным для самого работника.
 
ОбществоРОССИЯзарплатаучителяГосдумаНовые люди
 
 
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