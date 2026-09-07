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В ГД предложили привязать зарплаты учителей к среднему доходу в регионе

В ГД предложили привязать зарплаты учителей к среднему доходу в регионе - 07.09.2026, ПРАЙМ

В ГД предложили привязать зарплаты учителей к среднему доходу в регионе

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили установить оплату труда учителей выше 1,5 средней заработной платы по региону. | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T20:20+0300

2026-09-07T20:20+0300

2026-09-07T20:20+0300

общество

россия

зарплата

учителя

госдума

новые люди

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили установить оплату труда учителей выше 1,5 средней заработной платы по региону. Соответствующее обращение на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаем необходимым установить, что заработная плата учителя муниципальной или государственной общеобразовательной организации при полностью отработанной норме рабочего времени и выполнении нормы часов педагогической работы за одну ставку должна составлять не менее 1,5 среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте РФ", - сказано в документе. Депутаты добавили, что введение подобной гарантии позволит уменьшить зависимость дохода учителя от переработок, повысить привлекательность работы в школе для молодых специалистов, сократить межрегиональную и внутриотраслевую дифференциацию оплаты труда и сделать федеральный ориентир более понятным для самого работника.

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общество , россия, зарплата, учителя, госдума, новые люди