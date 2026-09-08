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"Теряют до трети урожая". Дачников научили экономить на поливе участка
"Теряют до трети урожая". Дачников научили экономить на поливе участка - 08.09.2026, ПРАЙМ
"Теряют до трети урожая". Дачников научили экономить на поливе участка
Аномальная жара, спровоцированная феноменом Эль-Ниньо, стала серьезным испытанием для российских фермеров и владельцев шести соток. Как рассказал агентству... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T02:02+0300
2026-09-08T02:02+0300
2026-09-08T02:02+0300
сельское хозяйство
дача
эль-ниньо
урожай
эксклюзив
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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Аномальная жара, спровоцированная феноменом Эль-Ниньо, стала серьезным испытанием для российских фермеров и владельцев шести соток. Как рассказал агентству "Прайм" начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олег Абелев, погодные риски оборачиваются не только потерей урожая, но и ощутимым ростом расходов на полив.Главной финансовой проблемой для владельцев участков стал рост затрат на электроэнергию для полива. В условиях засушливого лета ручной метод не только отнимает силы, но и неоправданно дорог."Расход воды оказался примерно на 60% выше. Из-за недостаточного или неправильного орошения дачники в средней полосе теряют до трети урожая, что в денежном выражении составляет порядка 12–15 тысяч рублей для стандартных шести соток", - говорит Абелев.Альтернативой трудоемкому процессу становится установка систем автополива. Хотя стартовые вложения в автоматику (5–7 тысяч рублей) немного выше покупки шлангов, леек (3–4 тысячи) и изнашивающихся насосов, экономия ресурсов очевидна. За сезон автоматический полив потребляет до 8 тонн воды против 15 тонн при ручном, а затраты времени сокращаются с 80 часов до нескольких часов на настройку.Поэтому инвестиции в автополив — это не прихоть, а экономически обоснованное решение, которое окупается уже ко второму сезону, — подчеркивает специалист. Базовый комплект для участка можно найти по цене от 5 до 10 тысяч рублей, а общая экономия за пять лет может превысить 50 тысяч рублей.Актуальным инструментом защиты дачников от погодных катаклизмов остается страхование дачных рисков. Чаще всего страховые случаи связаны с пожарами (треть инцидентов), стихийными бедствиями (пятая часть) и авариями инженерных систем. Стоимость годового полиса с покрытием 6–7 миллионов рублей составит около 15–20 тысяч рублей, что равно примерно 1 200–1 500 рублям в месяц.Важно помнить о нюансах: страхование носит добровольный характер, а в выплате могут отказать, если причиной ущерба стало неправильное хранение горючих жидкостей или несанкционированное подключение к сетям. "Тем не менее, разумный подход к риск-менеджменту, сочетающий современные системы полива и страховую защиту, позволяет минимизировать финансовые потери даже в условиях аномального Эль-Ниньо", - заключил аналитик.
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сельское хозяйство, дача, эль-ниньо, урожай, эксклюзив
Сельское хозяйство, дача, Эль-Ниньо, урожай, Эксклюзив
"Теряют до трети урожая". Дачников научили экономить на поливе участка
Аналитик Абелев: система автополива сэкономит до 50 тысяч рублей
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Аномальная жара, спровоцированная феноменом Эль-Ниньо, стала серьезным испытанием для российских фермеров и владельцев шести соток. Как рассказал агентству "Прайм" начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олег Абелев, погодные риски оборачиваются не только потерей урожая, но и ощутимым ростом расходов на полив.
Главной финансовой проблемой для владельцев участков стал рост затрат на электроэнергию для полива. В условиях засушливого лета ручной метод не только отнимает силы, но и неоправданно дорог.
"Расход воды оказался примерно на 60% выше. Из-за недостаточного или неправильного орошения дачники в средней полосе теряют до трети урожая, что в денежном выражении составляет порядка 12–15 тысяч рублей для стандартных шести соток", - говорит Абелев.
Альтернативой трудоемкому процессу становится установка систем автополива. Хотя стартовые вложения в автоматику (5–7 тысяч рублей) немного выше покупки шлангов, леек (3–4 тысячи) и изнашивающихся насосов, экономия ресурсов очевидна. За сезон автоматический полив потребляет до 8 тонн воды против 15 тонн при ручном, а затраты времени сокращаются с 80 часов до нескольких часов на настройку.
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Поэтому инвестиции в автополив — это не прихоть, а экономически обоснованное решение, которое окупается уже ко второму сезону, — подчеркивает специалист. Базовый комплект для участка можно найти по цене от 5 до 10 тысяч рублей, а общая экономия за пять лет может превысить 50 тысяч рублей.
Актуальным инструментом защиты дачников от погодных катаклизмов остается страхование дачных рисков. Чаще всего страховые случаи связаны с пожарами (треть инцидентов), стихийными бедствиями (пятая часть) и авариями инженерных систем. Стоимость годового полиса с покрытием 6–7 миллионов рублей составит около 15–20 тысяч рублей, что равно примерно 1 200–1 500 рублям в месяц.
Важно помнить о нюансах: страхование носит добровольный характер, а в выплате могут отказать, если причиной ущерба стало неправильное хранение горючих жидкостей или несанкционированное подключение к сетям. "Тем не менее, разумный подход к риск-менеджменту, сочетающий современные системы полива и страховую защиту, позволяет минимизировать финансовые потери даже в условиях аномального Эль-Ниньо", - заключил аналитик.