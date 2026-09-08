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"Теряют до трети урожая". Дачников научили экономить на поливе участка

"Теряют до трети урожая". Дачников научили экономить на поливе участка - 08.09.2026, ПРАЙМ

"Теряют до трети урожая". Дачников научили экономить на поливе участка

Аномальная жара, спровоцированная феноменом Эль-Ниньо, стала серьезным испытанием для российских фермеров и владельцев шести соток. Как рассказал агентству... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T02:02+0300

2026-09-08T02:02+0300

2026-09-08T02:02+0300

сельское хозяйство

дача

эль-ниньо

урожай

эксклюзив

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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Аномальная жара, спровоцированная феноменом Эль-Ниньо, стала серьезным испытанием для российских фермеров и владельцев шести соток. Как рассказал агентству "Прайм" начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олег Абелев, погодные риски оборачиваются не только потерей урожая, но и ощутимым ростом расходов на полив.Главной финансовой проблемой для владельцев участков стал рост затрат на электроэнергию для полива. В условиях засушливого лета ручной метод не только отнимает силы, но и неоправданно дорог."Расход воды оказался примерно на 60% выше. Из-за недостаточного или неправильного орошения дачники в средней полосе теряют до трети урожая, что в денежном выражении составляет порядка 12–15 тысяч рублей для стандартных шести соток", - говорит Абелев.Альтернативой трудоемкому процессу становится установка систем автополива. Хотя стартовые вложения в автоматику (5–7 тысяч рублей) немного выше покупки шлангов, леек (3–4 тысячи) и изнашивающихся насосов, экономия ресурсов очевидна. За сезон автоматический полив потребляет до 8 тонн воды против 15 тонн при ручном, а затраты времени сокращаются с 80 часов до нескольких часов на настройку.Поэтому инвестиции в автополив — это не прихоть, а экономически обоснованное решение, которое окупается уже ко второму сезону, — подчеркивает специалист. Базовый комплект для участка можно найти по цене от 5 до 10 тысяч рублей, а общая экономия за пять лет может превысить 50 тысяч рублей.Актуальным инструментом защиты дачников от погодных катаклизмов остается страхование дачных рисков. Чаще всего страховые случаи связаны с пожарами (треть инцидентов), стихийными бедствиями (пятая часть) и авариями инженерных систем. Стоимость годового полиса с покрытием 6–7 миллионов рублей составит около 15–20 тысяч рублей, что равно примерно 1 200–1 500 рублям в месяц.Важно помнить о нюансах: страхование носит добровольный характер, а в выплате могут отказать, если причиной ущерба стало неправильное хранение горючих жидкостей или несанкционированное подключение к сетям. "Тем не менее, разумный подход к риск-менеджменту, сочетающий современные системы полива и страховую защиту, позволяет минимизировать финансовые потери даже в условиях аномального Эль-Ниньо", - заключил аналитик.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, дача, эль-ниньо, урожай, эксклюзив