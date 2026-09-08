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Абраменков, Потешкин и Ядров могут войти в совет директоров "Авроры" - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Абраменков, Потешкин и Ядров могут войти в совет директоров "Авроры"
Абраменков, Потешкин и Ядров могут войти в совет директоров "Авроры" - 08.09.2026, ПРАЙМ
Абраменков, Потешкин и Ядров могут войти в совет директоров "Авроры"
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее замглавы Минпромторга Геннадию Абраменкову, замминистра транспорта Владимиру Потешкину | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T22:14+0300
2026-09-08T22:14+0300
бизнес
дальний восток
пекин
харбин
михаил мишустин
минпромторг
росавиация
авиакомпания аврора
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее замглавы Минпромторга Геннадию Абраменкову, замминистра транспорта Владимиру Потешкину и главе Росавиации Дмитрию Ядрову войти в совет директоров авиакомпании "Аврора". Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Разрешить заместителю министра промышленности и торговли Российской Федерации Абраменкову Г.В., заместителю министра транспорта Российской Федерации Потешкину В.В. и руководителю Федерального агентства воздушного транспорта Ядрову Д.В. вхождение на безвозмездной основе в состав совета директоров акционерного общества "Авиакомпания "Аврора", - говорится в распоряжении. "Аврора" образована в 2013 году. Маршрутная сеть насчитывает 65 маршрутов и охватывает более 40 городов и населенных пунктов Дальнего Востока, обеспечивая их авиасообщение между собой и с крупнейшими аэропортами Сибири – Красноярском, Иркутском и Новосибирском, а восемь международных маршрутов связывают базовые аэропорты авиакомпании с Пекином, Харбином и Шанхаем в Китае. Парк воздушных судов "Авроры" насчитывает 19 самолетов: восемь среднемагистральных Airbus А319, восемь DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6.
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бизнес, дальний восток, пекин, харбин, михаил мишустин, минпромторг, росавиация, авиакомпания аврора
Бизнес, Дальний Восток, Пекин, Харбин, Михаил Мишустин, Минпромторг, Росавиация, авиакомпания Аврора
22:14 08.09.2026
 
Абраменков, Потешкин и Ядров могут войти в совет директоров "Авроры"

Мишустин разрешил Абраменкову и Потешкину войти в совет директоров авиакомпании "Аврора"

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее замглавы Минпромторга Геннадию Абраменкову, замминистра транспорта Владимиру Потешкину и главе Росавиации Дмитрию Ядрову войти в совет директоров авиакомпании "Аврора".
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Разрешить заместителю министра промышленности и торговли Российской Федерации Абраменкову Г.В., заместителю министра транспорта Российской Федерации Потешкину В.В. и руководителю Федерального агентства воздушного транспорта Ядрову Д.В. вхождение на безвозмездной основе в состав совета директоров акционерного общества "Авиакомпания "Аврора", - говорится в распоряжении.
"Аврора" образована в 2013 году. Маршрутная сеть насчитывает 65 маршрутов и охватывает более 40 городов и населенных пунктов Дальнего Востока, обеспечивая их авиасообщение между собой и с крупнейшими аэропортами Сибири – Красноярском, Иркутском и Новосибирском, а восемь международных маршрутов связывают базовые аэропорты авиакомпании с Пекином, Харбином и Шанхаем в Китае.
Парк воздушных судов "Авроры" насчитывает 19 самолетов: восемь среднемагистральных Airbus А319, восемь DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6.
 
БизнесДальний ВостокПекинХарбинМихаил МишустинМинпромторгРосавиацияавиакомпания Аврора
 
 
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