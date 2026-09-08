https://1prime.ru/20260908/abramenkov-873128636.html
Абраменков, Потешкин и Ядров могут войти в совет директоров "Авроры"
Абраменков, Потешкин и Ядров могут войти в совет директоров "Авроры" - 08.09.2026, ПРАЙМ
Абраменков, Потешкин и Ядров могут войти в совет директоров "Авроры"
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее замглавы Минпромторга Геннадию Абраменкову, замминистра транспорта Владимиру Потешкину | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T22:14+0300
2026-09-08T22:14+0300
2026-09-08T22:14+0300
бизнес
дальний восток
пекин
харбин
михаил мишустин
минпромторг
росавиация
авиакомпания аврора
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873128636.jpg?1788894860
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее замглавы Минпромторга Геннадию Абраменкову, замминистра транспорта Владимиру Потешкину и главе Росавиации Дмитрию Ядрову войти в совет директоров авиакомпании "Аврора".
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Разрешить заместителю министра промышленности и торговли Российской Федерации Абраменкову Г.В., заместителю министра транспорта Российской Федерации Потешкину В.В. и руководителю Федерального агентства воздушного транспорта Ядрову Д.В. вхождение на безвозмездной основе в состав совета директоров акционерного общества "Авиакомпания "Аврора", - говорится в распоряжении.
"Аврора" образована в 2013 году. Маршрутная сеть насчитывает 65 маршрутов и охватывает более 40 городов и населенных пунктов Дальнего Востока, обеспечивая их авиасообщение между собой и с крупнейшими аэропортами Сибири – Красноярском, Иркутском и Новосибирском, а восемь международных маршрутов связывают базовые аэропорты авиакомпании с Пекином, Харбином и Шанхаем в Китае.
Парк воздушных судов "Авроры" насчитывает 19 самолетов: восемь среднемагистральных Airbus А319, восемь DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6.
дальний восток
пекин
харбин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, дальний восток, пекин, харбин, михаил мишустин, минпромторг, росавиация, авиакомпания аврора
Бизнес, Дальний Восток, Пекин, Харбин, Михаил Мишустин, Минпромторг, Росавиация, авиакомпания Аврора
Абраменков, Потешкин и Ядров могут войти в совет директоров "Авроры"
Мишустин разрешил Абраменкову и Потешкину войти в совет директоров авиакомпании "Аврора"
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее замглавы Минпромторга Геннадию Абраменкову, замминистра транспорта Владимиру Потешкину и главе Росавиации Дмитрию Ядрову войти в совет директоров авиакомпании "Аврора".
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Разрешить заместителю министра промышленности и торговли Российской Федерации Абраменкову Г.В., заместителю министра транспорта Российской Федерации Потешкину В.В. и руководителю Федерального агентства воздушного транспорта Ядрову Д.В. вхождение на безвозмездной основе в состав совета директоров акционерного общества "Авиакомпания "Аврора", - говорится в распоряжении.
"Аврора" образована в 2013 году. Маршрутная сеть насчитывает 65 маршрутов и охватывает более 40 городов и населенных пунктов Дальнего Востока, обеспечивая их авиасообщение между собой и с крупнейшими аэропортами Сибири – Красноярском, Иркутском и Новосибирском, а восемь международных маршрутов связывают базовые аэропорты авиакомпании с Пекином, Харбином и Шанхаем в Китае.
Парк воздушных судов "Авроры" насчитывает 19 самолетов: восемь среднемагистральных Airbus А319, восемь DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6.