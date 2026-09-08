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Аэропорт Джакарты возобновил работу после закрытия из-за пепла - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Аэропорт Джакарты возобновил работу после закрытия из-за пепла
Аэропорт Джакарты возобновил работу после закрытия из-за пепла - 08.09.2026, ПРАЙМ
Аэропорт Джакарты возобновил работу после закрытия из-за пепла
Главный аэропорт индонезийской столицы Джакарты возобновил работу после закрытия из-за распространения вулканического пепла, передает агентство Рейтер со... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T04:01+0300
2026-09-08T04:01+0300
джакарта
индонезия
мвд
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Главный аэропорт индонезийской столицы Джакарты возобновил работу после закрытия из-за распространения вулканического пепла, передает агентство Рейтер со ссылкой на индонезийского министра транспорта Дуди Пурваганди. "Индонезия возобновила работу своего главного аэропорта в Джакарте и четырех других аэропортов после закрытия, вызванного выпадением вулканического пепла", - говорится в сообщении. Шесть вулканов одновременно извергаются в разных регионах Индонезии. Речь идет о вулканах Анак-Кракатау, Семеру, Ибу, Левотоби Лаки-Лаки, Левотолок и Синабунг. Согласно данным МВД, их активность наблюдается практически одновременно, начиная с 31 августа. При этом индонезийский Центр вулканологии и снижения геологических рисков (PVMBG) подчеркивал, что происходящие извержения "не связаны между собой", поскольку каждый вулкан имеет собственную магматическую систему.
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джакарта, индонезия, мвд
Джакарта, ИНДОНЕЗИЯ, МВД
04:01 08.09.2026
 
Аэропорт Джакарты возобновил работу после закрытия из-за пепла

Главный аэропорт Джакарты возобновил работу после закрытия из-за вулканического пепла

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Главный аэропорт индонезийской столицы Джакарты возобновил работу после закрытия из-за распространения вулканического пепла, передает агентство Рейтер со ссылкой на индонезийского министра транспорта Дуди Пурваганди.
"Индонезия возобновила работу своего главного аэропорта в Джакарте и четырех других аэропортов после закрытия, вызванного выпадением вулканического пепла", - говорится в сообщении.
Шесть вулканов одновременно извергаются в разных регионах Индонезии. Речь идет о вулканах Анак-Кракатау, Семеру, Ибу, Левотоби Лаки-Лаки, Левотолок и Синабунг. Согласно данным МВД, их активность наблюдается практически одновременно, начиная с 31 августа. При этом индонезийский Центр вулканологии и снижения геологических рисков (PVMBG) подчеркивал, что происходящие извержения "не связаны между собой", поскольку каждый вулкан имеет собственную магматическую систему.
 
ДжакартаИНДОНЕЗИЯМВД
 
 
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