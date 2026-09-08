https://1prime.ru/20260908/aeroport-873095010.html
Аэропорт Джакарты возобновил работу после закрытия из-за пепла
Аэропорт Джакарты возобновил работу после закрытия из-за пепла - 08.09.2026, ПРАЙМ
Аэропорт Джакарты возобновил работу после закрытия из-за пепла
Главный аэропорт индонезийской столицы Джакарты возобновил работу после закрытия из-за распространения вулканического пепла, передает агентство Рейтер со... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T04:01+0300
2026-09-08T04:01+0300
2026-09-08T04:01+0300
джакарта
индонезия
мвд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873095010.jpg?1788829270
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Главный аэропорт индонезийской столицы Джакарты возобновил работу после закрытия из-за распространения вулканического пепла, передает агентство Рейтер со ссылкой на индонезийского министра транспорта Дуди Пурваганди.
"Индонезия возобновила работу своего главного аэропорта в Джакарте и четырех других аэропортов после закрытия, вызванного выпадением вулканического пепла", - говорится в сообщении.
Шесть вулканов одновременно извергаются в разных регионах Индонезии. Речь идет о вулканах Анак-Кракатау, Семеру, Ибу, Левотоби Лаки-Лаки, Левотолок и Синабунг. Согласно данным МВД, их активность наблюдается практически одновременно, начиная с 31 августа. При этом индонезийский Центр вулканологии и снижения геологических рисков (PVMBG) подчеркивал, что происходящие извержения "не связаны между собой", поскольку каждый вулкан имеет собственную магматическую систему.
джакарта
индонезия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джакарта, индонезия, мвд
Аэропорт Джакарты возобновил работу после закрытия из-за пепла
Главный аэропорт Джакарты возобновил работу после закрытия из-за вулканического пепла
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Главный аэропорт индонезийской столицы Джакарты возобновил работу после закрытия из-за распространения вулканического пепла, передает агентство Рейтер со ссылкой на индонезийского министра транспорта Дуди Пурваганди.
"Индонезия возобновила работу своего главного аэропорта в Джакарте и четырех других аэропортов после закрытия, вызванного выпадением вулканического пепла", - говорится в сообщении.
Шесть вулканов одновременно извергаются в разных регионах Индонезии. Речь идет о вулканах Анак-Кракатау, Семеру, Ибу, Левотоби Лаки-Лаки, Левотолок и Синабунг. Согласно данным МВД, их активность наблюдается практически одновременно, начиная с 31 августа. При этом индонезийский Центр вулканологии и снижения геологических рисков (PVMBG) подчеркивал, что происходящие извержения "не связаны между собой", поскольку каждый вулкан имеет собственную магматическую систему.