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Аэропорт Джакарты возобновил работу после закрытия из-за пепла

Аэропорт Джакарты возобновил работу после закрытия из-за пепла - 08.09.2026, ПРАЙМ

Аэропорт Джакарты возобновил работу после закрытия из-за пепла

Главный аэропорт индонезийской столицы Джакарты возобновил работу после закрытия из-за распространения вулканического пепла, передает агентство Рейтер со... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T04:01+0300

2026-09-08T04:01+0300

2026-09-08T04:01+0300

джакарта

индонезия

мвд

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Главный аэропорт индонезийской столицы Джакарты возобновил работу после закрытия из-за распространения вулканического пепла, передает агентство Рейтер со ссылкой на индонезийского министра транспорта Дуди Пурваганди. "Индонезия возобновила работу своего главного аэропорта в Джакарте и четырех других аэропортов после закрытия, вызванного выпадением вулканического пепла", - говорится в сообщении. Шесть вулканов одновременно извергаются в разных регионах Индонезии. Речь идет о вулканах Анак-Кракатау, Семеру, Ибу, Левотоби Лаки-Лаки, Левотолок и Синабунг. Согласно данным МВД, их активность наблюдается практически одновременно, начиная с 31 августа. При этом индонезийский Центр вулканологии и снижения геологических рисков (PVMBG) подчеркивал, что происходящие извержения "не связаны между собой", поскольку каждый вулкан имеет собственную магматическую систему.

джакарта

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джакарта, индонезия, мвд