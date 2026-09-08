https://1prime.ru/20260908/aeroport-873095214.html
Три аэропорта Индонезии возобновили работу после закрытия из-за вулкана
Три аэропорта Индонезии возобновили работу после закрытия из-за вулкана - 08.09.2026, ПРАЙМ
Три аэропорта Индонезии возобновили работу после закрытия из-за вулкана
Три аэропорта Индонезии, включая столичный международный аэропорт Сукарно-Хатта, возобновили работу после временного закрытия из-за вулканического пепла от... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T05:34+0300
2026-09-08T05:34+0300
2026-09-08T05:34+0300
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ДЖАКАРТА, 8 сен - ПРАЙМ. Три аэропорта Индонезии, включая столичный международный аэропорт Сукарно-Хатта, возобновили работу после временного закрытия из-за вулканического пепла от извержения Анак-Кракатау, передает агентство Antara со ссылкой на оператора аэропортов InJourney Airports.
По данным компании, Сукарно-Хатта возобновил обслуживание рейсов во вторник в 0.30 по местному времени (20.30 мск понедельника). Аэропорт Халим-Перданакусума в Джакарте открылся в 0.40 (20.40 мск понедельника), а Хусейн-Састранегара в Бандунге - в 0.42 (20.42 мск понедельника).
"Инфраструктура летной и пассажирской зон трех аэропортов готова вновь обслуживать рейсы. Готовность всего операционного и обслуживающего персонала также обеспечена", - заявил представитель InJourney Airports Ари Ахсануррохим.
Перед открытием специалисты очистили от вулканического пепла взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и перроны. Проверка сцепных свойств покрытия полос показала, что они соответствуют требованиям для выполнения полетов.
Как уточнил генеральный менеджер аэропорта Сукарно-Хатта Херу Карьяди, восстановление работы проходит поэтапно. На начальном этапе применяется система управления потоками воздушного движения, позволяющая постепенно наращивать число прибывающих и вылетающих самолетов.
Пассажиров призвали перед выездом в аэропорт проверять статус рейсов через официальные каналы авиакомпаний, поскольку расписание может корректироваться.
Извержение Анак-Кракатау наблюдалось с минувшей пятницы и до понедельника. Оно сопровождается грохотом, вибрациями и фонтанами лавы. Вулканический пепел, согласно спутниковым данным, поднимался примерно до 15 километров над уровнем моря.
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бизнес, индонезия, джакарта
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Три аэропорта Индонезии возобновили работу после закрытия из-за вулкана
Три аэропорта Индонезии возобновили работу после закрытия из-за вулканического пепла
ДЖАКАРТА, 8 сен - ПРАЙМ. Три аэропорта Индонезии, включая столичный международный аэропорт Сукарно-Хатта, возобновили работу после временного закрытия из-за вулканического пепла от извержения Анак-Кракатау, передает агентство Antara со ссылкой на оператора аэропортов InJourney Airports.
По данным компании, Сукарно-Хатта возобновил обслуживание рейсов во вторник в 0.30 по местному времени (20.30 мск понедельника). Аэропорт Халим-Перданакусума в Джакарте открылся в 0.40 (20.40 мск понедельника), а Хусейн-Састранегара в Бандунге - в 0.42 (20.42 мск понедельника).
"Инфраструктура летной и пассажирской зон трех аэропортов готова вновь обслуживать рейсы. Готовность всего операционного и обслуживающего персонала также обеспечена", - заявил представитель InJourney Airports Ари Ахсануррохим.
Перед открытием специалисты очистили от вулканического пепла взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и перроны. Проверка сцепных свойств покрытия полос показала, что они соответствуют требованиям для выполнения полетов.
Как уточнил генеральный менеджер аэропорта Сукарно-Хатта Херу Карьяди, восстановление работы проходит поэтапно. На начальном этапе применяется система управления потоками воздушного движения, позволяющая постепенно наращивать число прибывающих и вылетающих самолетов.
Пассажиров призвали перед выездом в аэропорт проверять статус рейсов через официальные каналы авиакомпаний, поскольку расписание может корректироваться.
Извержение Анак-Кракатау наблюдалось с минувшей пятницы и до понедельника. Оно сопровождается грохотом, вибрациями и фонтанами лавы. Вулканический пепел, согласно спутниковым данным, поднимался примерно до 15 километров над уровнем моря.