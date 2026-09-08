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Аэропорт в Люблине приостановил работу из-за военной авиации
Аэропорт в Люблине приостановил работу из-за военной авиации - 08.09.2026, ПРАЙМ
Аэропорт в Люблине приостановил работу из-за военной авиации
Аэропорт в городе Люблин на востоке Польши приостановил работу из-за действий военной авиации, сообщило Польское агентство воздушного движения. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T08:56+0300
2026-09-08T08:56+0300
2026-09-08T08:56+0300
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ВАРШАВА, 8 сен - ПРАЙМ. Аэропорт в городе Люблин на востоке Польши приостановил работу из-за действий военной авиации, сообщило Польское агентство воздушного движения.
"В связи с необходимостью обеспечения свободы действий военной авиации аэропорт в Люблине временно приостановил полеты", - указано в сообщении, размещенном в социальной сети Х.
О причинах действий авиации не сообщается.
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бизнес, польша
Аэропорт в Люблине приостановил работу из-за военной авиации
Аэропорт на востоке Польши приостановил работу из-за действий военной авиации
ВАРШАВА, 8 сен - ПРАЙМ. Аэропорт в городе Люблин на востоке Польши приостановил работу из-за действий военной авиации, сообщило Польское агентство воздушного движения.
"В связи с необходимостью обеспечения свободы действий военной авиации аэропорт в Люблине временно приостановил полеты", - указано в сообщении, размещенном в социальной сети Х.
О причинах действий авиации не сообщается.