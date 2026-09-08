https://1prime.ru/20260908/aeroport-873097136.html

Аэропорт в Люблине приостановил работу из-за военной авиации

Аэропорт в Люблине приостановил работу из-за военной авиации - 08.09.2026, ПРАЙМ

Аэропорт в Люблине приостановил работу из-за военной авиации

Аэропорт в городе Люблин на востоке Польши приостановил работу из-за действий военной авиации, сообщило Польское агентство воздушного движения. | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T08:56+0300

2026-09-08T08:56+0300

2026-09-08T08:56+0300

бизнес

польша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873097136.jpg?1788846967

ВАРШАВА, 8 сен - ПРАЙМ. Аэропорт в городе Люблин на востоке Польши приостановил работу из-за действий военной авиации, сообщило Польское агентство воздушного движения. "В связи с необходимостью обеспечения свободы действий военной авиации аэропорт в Люблине временно приостановил полеты", - указано в сообщении, размещенном в социальной сети Х. О причинах действий авиации не сообщается.

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, польша