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Около десяти крупнейших аэропортов Великобритании отменяют вылеты
Около десяти крупнейших аэропортов Великобритании отменяют вылеты - 08.09.2026, ПРАЙМ
Около десяти крупнейших аэропортов Великобритании отменяют вылеты
Около 10 крупнейших аэропортов Великобритании отменяют вылеты, следует из данных трекера FlightRadar24, которые изучило РИА Новости, на фоне сообщений о... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T18:10+0300
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ЛОНДОН, 8 сен - ПРАЙМ. Около 10 крупнейших аэропортов Великобритании отменяют вылеты, следует из данных трекера FlightRadar24, которые изучило РИА Новости, на фоне сообщений о техническом сбое.
Ранее британская Национальная служба воздушного движения (NATS) сообщила о технической проблеме, которая привела к сбоям в отправлении рейсов.
Как следует из данных портала FlightRadar24, по состоянию на 15.45 (17.45 мск) сбои с вылетами зафиксированы как минимум в девяти аэропортах, включая Хитроу, Гатвик, Лондон-сити, а также аэропорты Бирмингема, Манчестера и Эдинбурга.
До этого также сообщалось о сбоях в аэропорте Абердина. По сообщениям ирландских СМИ, сбой затронул аэропорт Дублина.
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бизнес, великобритания
Около десяти крупнейших аэропортов Великобритании отменяют вылеты
FlightRadar24: около десяти крупнейших аэропортов Великобритании отменяют вылеты
ЛОНДОН, 8 сен - ПРАЙМ. Около 10 крупнейших аэропортов Великобритании отменяют вылеты, следует из данных трекера FlightRadar24, которые изучило РИА Новости, на фоне сообщений о техническом сбое.
Ранее британская Национальная служба воздушного движения (NATS) сообщила о технической проблеме, которая привела к сбоям в отправлении рейсов.
Как следует из данных портала FlightRadar24, по состоянию на 15.45 (17.45 мск) сбои с вылетами зафиксированы как минимум в девяти аэропортах, включая Хитроу, Гатвик, Лондон-сити, а также аэропорты Бирмингема, Манчестера и Эдинбурга.
До этого также сообщалось о сбоях в аэропорте Абердина. По сообщениям ирландских СМИ, сбой затронул аэропорт Дублина.