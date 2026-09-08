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Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар остался без газа

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар остался без газа - 08.09.2026, ПРАЙМ

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар остался без газа

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар остался без газа из-за ударов ВСУ по системе газоснабжения, идут восстановительные работы, сообщил РИА Новости глава... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T10:43+0300

2026-09-08T10:43+0300

2026-09-08T10:43+0300

газ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - ПРАЙМ. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар остался без газа из-за ударов ВСУ по системе газоснабжения, идут восстановительные работы, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов. "Потребители Энергодара остались без газа после ночных ударов ВСУ по системе газоснабжения", - сказал Пухов. По его словам, из-за вражеской атаки без газа также остались соседний с Энергодаром Каменско-Днепровский район и город Днепрорудное. Идут восстановительные работы.

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газ, энергодар, всу, запорожская аэс