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Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар остался без газа - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар остался без газа
Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар остался без газа - 08.09.2026, ПРАЙМ
Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар остался без газа
Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар остался без газа из-за ударов ВСУ по системе газоснабжения, идут восстановительные работы, сообщил РИА Новости глава... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T10:43+0300
2026-09-08T10:43+0300
газ
энергодар
всу
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - ПРАЙМ. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар остался без газа из-за ударов ВСУ по системе газоснабжения, идут восстановительные работы, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов. "Потребители Энергодара остались без газа после ночных ударов ВСУ по системе газоснабжения", - сказал Пухов. По его словам, из-за вражеской атаки без газа также остались соседний с Энергодаром Каменско-Днепровский район и город Днепрорудное. Идут восстановительные работы.
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газ, энергодар, всу, запорожская аэс
Газ, Энергодар, ВСУ, Запорожская АЭС
10:43 08.09.2026
 
Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар остался без газа

Энергодар остался без газа после ночных ударов ВСУ по системе газоснабжения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - ПРАЙМ. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар остался без газа из-за ударов ВСУ по системе газоснабжения, идут восстановительные работы, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов.
"Потребители Энергодара остались без газа после ночных ударов ВСУ по системе газоснабжения", - сказал Пухов.
По его словам, из-за вражеской атаки без газа также остались соседний с Энергодаром Каменско-Днепровский район и город Днепрорудное. Идут восстановительные работы.
 
ГазЭнергодарВСУЗапорожская АЭС
 
 
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