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Solidcore Resources plc выкупит акции на $1,2 миллиарда
Solidcore Resources plc выкупит акции на $1,2 миллиарда - 08.09.2026, ПРАЙМ
Solidcore Resources plc выкупит акции на $1,2 миллиарда
Solidcore Resources plc (ранее Polymetal) объявило об обратном выкупе акций на сумму до 1,2 миллиарда долларов, предлагает купить бумаги по цене в 11,66 доллара | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T17:27+0300
2026-09-08T17:27+0300
2026-09-08T17:27+0300
финансы
казахстан
polymetal
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Solidcore Resources plc (ранее Polymetal) объявило об обратном выкупе акций на сумму до 1,2 миллиарда долларов, предлагает купить бумаги по цене в 11,66 доллара по 12 октября, сообщила компания.
"Solidcore Resources plc объявляет о предложении об обратном выкупе акций на сумму до 1 200 миллионов долларов в соответствии с которым акционерам, имеющим право на участие в выкупе, предоставляется возможность предъявить к выкупу часть или все свои акции компании по цене 11,66 доллара за акцию в период с 9 сентября по 12 октября 2026 года", - сказано в релизе.
По словам старшего независимого неисполнительного директора Евгения Коноваленко, за последний год устойчивость компании существенно усилилась: обеспечено финансирование инвестпрограммы, укреплен баланс, решены структурные проблемы, влияющие на акционерный капитал.
"Предоставляя ликвидность акционерам, желающим выйти из инвестиций в условиях в целом неликвидного рынка, и одновременно выкупая акции по привлекательной оценке, компания считает, что данная сделка выгодна всем акционерам", – приводит его слова пресс-служба Solidcore.
Кроме того, Коноваленко отметил, что крупнейший акционер, Maaden, и главный исполнительный директор обязались не продавать свои акции в рамках buyback.
Согласно релизу, при принятии данного решения совет директоров учитывал потребности компании в капитале, инвестиционные планы, а также продажу российских активов в марте 2024 года, достаточные финансовые возможности и операционную стабильность.
Solidcore - крупная золотодобывающая компания в Казахстане, ведет работу на рудниках Кызыл и Варваринское. В прошлом году Polymetal International plс был разделен на две компании - Solidcore и АО "Полиметалл", российское подразделение, которое купила "Мангазея Плюс" (структура группы "Мангазея" предпринимателя Сергея Янчукова). Делистинг акций с Московской биржи Solidcore провела 15 октября 2025 года.
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финансы, казахстан, polymetal
Финансы, КАЗАХСТАН, Polymetal
Solidcore Resources plc выкупит акции на $1,2 миллиарда
Solidcore Resources plc объявило об обратном выкупе акций на $1,2 миллиарда
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Solidcore Resources plc (ранее Polymetal) объявило об обратном выкупе акций на сумму до 1,2 миллиарда долларов, предлагает купить бумаги по цене в 11,66 доллара по 12 октября, сообщила компания.
"Solidcore Resources plc объявляет о предложении об обратном выкупе акций на сумму до 1 200 миллионов долларов в соответствии с которым акционерам, имеющим право на участие в выкупе, предоставляется возможность предъявить к выкупу часть или все свои акции компании по цене 11,66 доллара за акцию в период с 9 сентября по 12 октября 2026 года", - сказано в релизе.
По словам старшего независимого неисполнительного директора Евгения Коноваленко, за последний год устойчивость компании существенно усилилась: обеспечено финансирование инвестпрограммы, укреплен баланс, решены структурные проблемы, влияющие на акционерный капитал.
"Предоставляя ликвидность акционерам, желающим выйти из инвестиций в условиях в целом неликвидного рынка, и одновременно выкупая акции по привлекательной оценке, компания считает, что данная сделка выгодна всем акционерам", – приводит его слова пресс-служба Solidcore.
Кроме того, Коноваленко отметил, что крупнейший акционер, Maaden, и главный исполнительный директор обязались не продавать свои акции в рамках buyback.
Согласно релизу, при принятии данного решения совет директоров учитывал потребности компании в капитале, инвестиционные планы, а также продажу российских активов в марте 2024 года, достаточные финансовые возможности и операционную стабильность.
Solidcore - крупная золотодобывающая компания в Казахстане, ведет работу на рудниках Кызыл и Варваринское. В прошлом году Polymetal International plс был разделен на две компании - Solidcore и АО "Полиметалл", российское подразделение, которое купила "Мангазея Плюс" (структура группы "Мангазея" предпринимателя Сергея Янчукова). Делистинг акций с Московской биржи Solidcore провела 15 октября 2025 года.