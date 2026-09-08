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Акции США недооценены с учётом потенциала ИИ - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Акции США недооценены с учётом потенциала ИИ
Акции США недооценены с учётом потенциала ИИ - 08.09.2026, ПРАЙМ
Акции США недооценены с учётом потенциала ИИ
Американские акции выглядят недооценёнными с учётом потенциала искусственного интеллекта, заявил глобальный инвестиционный директор HSBC Private Bank Виллем... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T17:47+0300
2026-09-08T17:47+0300
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МОСКВА, 8 сент — ПРАЙМ. Американские акции выглядят недооценёнными с учётом потенциала искусственного интеллекта, заявил глобальный инвестиционный директор HSBC Private Bank Виллем Селс в интервью Bloomberg Television. По его словам, мультипликаторы пока не полностью отражают масштаб бума производительности и прибыли, вызванного ИИ."США недорогие. Рынки ставят под сомнение устойчивость роста прибыли, но это связано с ценой, потому что этот разрыв уже сократился", — сказал Селс.Индекс S&amp;P 500 торгуется примерно с 19-кратным форвардным коэффициентом P/E против почти 15-кратного у европейского Stoxx 600. При этом компании, внедряющие ИИ, показывают более сильный рост прибыли, выручки и маржи, особенно в США. Селс отметил, что именно производителей чипов инвесторы не учитывают даже в прогнозах на 2027 год, но скептицизм изменится, когда компании представят конкретные доказательства через заказы и рекомендации.Главный риск для акций, по словам Селса, — резкий рост доходности облигаций. Доходность 10-летних казначейских облигаций США около 5 процентов может стать триггером волатильности. Аналитики JPMorgan и Barclays также предупреждают, что этот уровень будет психологически значимым для рынка. При этом Селс в целом оптимистичен: экономики и бизнес оказались устойчивее ожиданий, а правительства и компании действуют проактивно при шоках.В Европе, по его словам, регион менее уязвим к энергетическому шоку, чем опасались ранее, благодаря диверсификации. Однако он назвал Европу хорошим диверсификатором для инвесторов, склонных к американской торговле ИИ, отметив, что недавний переход от технологий к финансовым секторам принёс пользу европейским фондовым рынкам. В целом, несмотря на риски, Селс сохраняет оптимистичный взгляд на акции США, подкреплённый силой прибыли и потенциалом ИИ.
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технологии, сша, hsbc, barclays, европа, мировая экономика
Технологии, США, HSBC, Barclays, ЕВРОПА, Мировая экономика
17:47 08.09.2026
 
Акции США недооценены с учётом потенциала ИИ

HSBC: инвесторы не учитывают рост производительности от ИИ, а риск — доходность облигаций

CC BY-SA 4.0 / そらみみ / View near Shenzhen Stock Exchange/cropped image/Площадь около Шэньчжэньской фондовой биржи, Китай
Площадь около Шэньчжэньской фондовой биржи, Китай - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2026
CC BY-SA 4.0 / そらみみ / View near Shenzhen Stock Exchange/cropped image/
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МОСКВА, 8 сент — ПРАЙМ. Американские акции выглядят недооценёнными с учётом потенциала искусственного интеллекта, заявил глобальный инвестиционный директор HSBC Private Bank Виллем Селс в интервью Bloomberg Television. По его словам, мультипликаторы пока не полностью отражают масштаб бума производительности и прибыли, вызванного ИИ.
"США недорогие. Рынки ставят под сомнение устойчивость роста прибыли, но это связано с ценой, потому что этот разрыв уже сократился", — сказал Селс.
Индекс S&P 500 торгуется примерно с 19-кратным форвардным коэффициентом P/E против почти 15-кратного у европейского Stoxx 600. При этом компании, внедряющие ИИ, показывают более сильный рост прибыли, выручки и маржи, особенно в США. Селс отметил, что именно производителей чипов инвесторы не учитывают даже в прогнозах на 2027 год, но скептицизм изменится, когда компании представят конкретные доказательства через заказы и рекомендации.
Главный риск для акций, по словам Селса, — резкий рост доходности облигаций. Доходность 10-летних казначейских облигаций США около 5 процентов может стать триггером волатильности. Аналитики JPMorgan и Barclays также предупреждают, что этот уровень будет психологически значимым для рынка. При этом Селс в целом оптимистичен: экономики и бизнес оказались устойчивее ожиданий, а правительства и компании действуют проактивно при шоках.
В Европе, по его словам, регион менее уязвим к энергетическому шоку, чем опасались ранее, благодаря диверсификации. Однако он назвал Европу хорошим диверсификатором для инвесторов, склонных к американской торговле ИИ, отметив, что недавний переход от технологий к финансовым секторам принёс пользу европейским фондовым рынкам. В целом, несмотря на риски, Селс сохраняет оптимистичный взгляд на акции США, подкреплённый силой прибыли и потенциалом ИИ.
 
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