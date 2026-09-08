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Алиханов: МС-21 и "Суперджет" закончат сертификационные программы
Алиханов: МС-21 и "Суперджет" закончат сертификационные программы - 08.09.2026, ПРАЙМ
Алиханов: МС-21 и "Суперджет" закончат сертификационные программы
Российские импортозамещенные самолеты МС-21 и "Суперджет" закончат испытательные сертификационные программы в ближайшее время, прокомментировал итоги... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T18:37+0300
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Российские импортозамещенные самолеты МС-21 и "Суперджет" закончат испытательные сертификационные программы в ближайшее время, прокомментировал итоги стратсессии по технологической политике глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Две модели самолетов у нас получили уже сертификаты. Еще две обновленные - "Суперджет" и МС-21 - закончат свои испытательные сертификационные программы в ближайшее время", - сказал министр.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Передача российским авиакомпаниям серийных импортозамещенных самолетов МС-21 ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации в 2027 году.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Завершение сертификации полностью импортозамещенного SJ-100 ("Суперджета") ожидается весной следующего года.
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бизнес, россия, промышленность, антон алиханов, минпромторг, оак, ростех
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, Антон Алиханов, Минпромторг, ОАК, Ростех
Алиханов: МС-21 и "Суперджет" закончат сертификационные программы
Алиханов: МС-21 и "Суперджет" закончат сертификационные программы в ближайшее время
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Российские импортозамещенные самолеты МС-21 и "Суперджет" закончат испытательные сертификационные программы в ближайшее время, прокомментировал итоги стратсессии по технологической политике глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Две модели самолетов у нас получили уже сертификаты. Еще две обновленные - "Суперджет" и МС-21 - закончат свои испытательные сертификационные программы в ближайшее время", - сказал министр.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Передача российским авиакомпаниям серийных импортозамещенных самолетов МС-21 ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации в 2027 году.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Завершение сертификации полностью импортозамещенного SJ-100 ("Суперджета") ожидается весной следующего года.