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Алиханов: МС-21 и "Суперджет" закончат сертификационные программы

Алиханов: МС-21 и "Суперджет" закончат сертификационные программы - 08.09.2026, ПРАЙМ

Алиханов: МС-21 и "Суперджет" закончат сертификационные программы

Российские импортозамещенные самолеты МС-21 и "Суперджет" закончат испытательные сертификационные программы в ближайшее время, прокомментировал итоги... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T18:37+0300

2026-09-08T18:37+0300

2026-09-08T18:37+0300

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Российские импортозамещенные самолеты МС-21 и "Суперджет" закончат испытательные сертификационные программы в ближайшее время, прокомментировал итоги стратсессии по технологической политике глава Минпромторга России Антон Алиханов. "Две модели самолетов у нас получили уже сертификаты. Еще две обновленные - "Суперджет" и МС-21 - закончат свои испытательные сертификационные программы в ближайшее время", - сказал министр. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Передача российским авиакомпаниям серийных импортозамещенных самолетов МС-21 ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации в 2027 году. SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Завершение сертификации полностью импортозамещенного SJ-100 ("Суперджета") ожидается весной следующего года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, промышленность, антон алиханов, минпромторг, оак, ростех