https://1prime.ru/20260908/aljans-873112001.html

"Портовый Альянс" запустил новый экспортный коридор для доставки удобрений

"Портовый Альянс" запустил новый экспортный коридор для доставки удобрений - 08.09.2026, ПРАЙМ

"Портовый Альянс" запустил новый экспортный коридор для доставки удобрений

Группа компаний "Портовый Альянс" запустила новый экспортный коридор для доставки удобрений в порты Юго-Восточной Азии по Северному морскому пути, сообщает... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T14:19+0300

2026-09-08T14:19+0300

2026-09-08T14:19+0300

сельское хозяйство

россия

китай

азия

усть-луга

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873112001.jpg?1788866356

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Группа компаний "Портовый Альянс" запустила новый экспортный коридор для доставки удобрений в порты Юго-Восточной Азии по Северному морскому пути, сообщает компания. "Группа компаний "Портовый Альянс" запустила стратегически новый сквозной маршрут для доставки минеральных удобрений в порты Юго-Восточной Азии по Северному морскому пути (СМП). Проект стал успешным завершением масштабного логистического эксперимента, который начался с первого контейнерного судозахода из Китая в Мурманск", - говорится в сообщении. Уточняется, что на первом этапе судно компании NewNew Shipping Line доставило из Китая в Мурманский морской торговый порт 502 контейнера с автокомплектующими. После разгрузки судно перешло к причалам Мурманского балкерного терминала, где на него погрузили 26,4 тысячи тонн калийных удобрений для обратного рейса в Азию. "Уникальность этого рейса - в создании эффективной круговой логистики. ... Внедренная схема "Большого кольца" позволила увязать импортный и экспортный потоки. Поезда, доставившие удобрения в порт, задействуются в оборотной логистике, что минимизирует непроизводительный пробег пустых вагонов", - пояснили в компании. "Портовый Альянс" управляет шестью морскими терминалами в России. Это Мурманский морской торговый порт, Мурманский балкерный терминал, "Дальтрансуголь", "Малый порт" в Находке, Туапсинский балкерный терминал и терминал по перевалке удобрений Port Favor в Усть-Луге.

китай

азия

усть-луга

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, китай, азия, усть-луга