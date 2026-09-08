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"Портовый Альянс" запустил новый экспортный коридор для доставки удобрений - 08.09.2026, ПРАЙМ
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"Портовый Альянс" запустил новый экспортный коридор для доставки удобрений
"Портовый Альянс" запустил новый экспортный коридор для доставки удобрений - 08.09.2026, ПРАЙМ
"Портовый Альянс" запустил новый экспортный коридор для доставки удобрений
Группа компаний "Портовый Альянс" запустила новый экспортный коридор для доставки удобрений в порты Юго-Восточной Азии по Северному морскому пути, сообщает... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T14:19+0300
2026-09-08T14:19+0300
сельское хозяйство
россия
китай
азия
усть-луга
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Группа компаний "Портовый Альянс" запустила новый экспортный коридор для доставки удобрений в порты Юго-Восточной Азии по Северному морскому пути, сообщает компания. "Группа компаний "Портовый Альянс" запустила стратегически новый сквозной маршрут для доставки минеральных удобрений в порты Юго-Восточной Азии по Северному морскому пути (СМП). Проект стал успешным завершением масштабного логистического эксперимента, который начался с первого контейнерного судозахода из Китая в Мурманск", - говорится в сообщении. Уточняется, что на первом этапе судно компании NewNew Shipping Line доставило из Китая в Мурманский морской торговый порт 502 контейнера с автокомплектующими. После разгрузки судно перешло к причалам Мурманского балкерного терминала, где на него погрузили 26,4 тысячи тонн калийных удобрений для обратного рейса в Азию. "Уникальность этого рейса - в создании эффективной круговой логистики. ... Внедренная схема "Большого кольца" позволила увязать импортный и экспортный потоки. Поезда, доставившие удобрения в порт, задействуются в оборотной логистике, что минимизирует непроизводительный пробег пустых вагонов", - пояснили в компании. "Портовый Альянс" управляет шестью морскими терминалами в России. Это Мурманский морской торговый порт, Мурманский балкерный терминал, "Дальтрансуголь", "Малый порт" в Находке, Туапсинский балкерный терминал и терминал по перевалке удобрений Port Favor в Усть-Луге.
китай
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сельское хозяйство, россия, китай, азия, усть-луга
Сельское хозяйство, РОССИЯ, КИТАЙ, АЗИЯ, Усть-Луга
14:19 08.09.2026
 
"Портовый Альянс" запустил новый экспортный коридор для доставки удобрений

"Портовый Альянс" запустил новый экспортный коридор для доставки удобрений по СМП

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Группа компаний "Портовый Альянс" запустила новый экспортный коридор для доставки удобрений в порты Юго-Восточной Азии по Северному морскому пути, сообщает компания.
"Группа компаний "Портовый Альянс" запустила стратегически новый сквозной маршрут для доставки минеральных удобрений в порты Юго-Восточной Азии по Северному морскому пути (СМП). Проект стал успешным завершением масштабного логистического эксперимента, который начался с первого контейнерного судозахода из Китая в Мурманск", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на первом этапе судно компании NewNew Shipping Line доставило из Китая в Мурманский морской торговый порт 502 контейнера с автокомплектующими. После разгрузки судно перешло к причалам Мурманского балкерного терминала, где на него погрузили 26,4 тысячи тонн калийных удобрений для обратного рейса в Азию.
"Уникальность этого рейса - в создании эффективной круговой логистики. ... Внедренная схема "Большого кольца" позволила увязать импортный и экспортный потоки. Поезда, доставившие удобрения в порт, задействуются в оборотной логистике, что минимизирует непроизводительный пробег пустых вагонов", - пояснили в компании.
"Портовый Альянс" управляет шестью морскими терминалами в России. Это Мурманский морской торговый порт, Мурманский балкерный терминал, "Дальтрансуголь", "Малый порт" в Находке, Туапсинский балкерный терминал и терминал по перевалке удобрений Port Favor в Усть-Луге.
 
Сельское хозяйствоРОССИЯКИТАЙАЗИЯУсть-Луга
 
 
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