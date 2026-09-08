Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рынок ЗПИФ превысил триллион рублей и меняет структуру - 08.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260908/alparov-873038008.html
Рынок ЗПИФ превысил триллион рублей и меняет структуру
Рынок ЗПИФ превысил триллион рублей и меняет структуру - 08.09.2026, ПРАЙМ
Рынок ЗПИФ превысил триллион рублей и меняет структуру
Рынок закрытых паевых фондов (ЗПИФ) и личных фондов в России показывает взрывной рост, меняя архитектуру управления капиталом. За этим трендом стоят не только... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T05:05+0300
2026-09-08T05:05+0300
финансы
пиф
зпиф
инвестиции
инвестирование
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873038008.jpg?1788833104
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Рынок закрытых паевых фондов (ЗПИФ) и личных фондов в России показывает взрывной рост, меняя архитектуру управления капиталом. За этим трендом стоят не только макроэкономические условия, но и зрелый запрос инвесторов на инструменты для работы с реальными активами и долгосрочного планирования.Объем активов всех ПИФ в России к концу первого квартала 2026 года превысил 23,1 триллион рублей, при этом около 80% приходится именно на закрытые фонды. Это структурный сдвиг: ЗПИФы позволяют инвестировать в активы, недоступные для открытых фондов — недвижимость, инфраструктуру, оборудование и доли в непубличных компаниях.Фонды недвижимости — самый динамичный сегмент ЗПИФ: активы выросли с 893 миллиарда рублей по итогам 2025 года до более чем 1 триллион рублей уже в первом полугодии 2026-го. Инвесторы ценят материальность актива, возможность диверсификации по объектам и арендаторам, а также прозрачный денежный поток от аренды.Управляющая компания в структуре ЗПИФ перестала быть техническим посредником. Ее задача — сформировать концепцию, провести глубокий анализ активов (качество арендаторов, договоры, операционные расходы), организовать финансирование и обеспечить прозрачность. Для инвестора важно понимать: ЗПИФ — не депозит, доходность зависит от качества активов и работы управляющего.Параллельно растет рынок личных фондов: с 168 структур на начало 2025 года до более чем 570 к началу 2026-го. Этот инструмент предназначен для владельцев значительного капитала, которым нужно не просто инвестировать, а выстроить систему владения, управления и передачи активов наследникам.Личный фонд позволяет отделить активы от операционной деятельности, консолидировать семейный капитал, защитить бизнес от конфликтов между наследниками и организовать профессиональное управление. Это механизм, который заранее определяет, кто получает доход, кто принимает решения и на каких условиях активы переходят следующему поколению.Дальнейший рост ожидается в трех направлениях: ЗПИФы коммерческой недвижимости (доля таких активов в фондах пока невелика), фонды с реальными активами (инфраструктура, логистика, энергетика) и решения для частного капитала. Следующий этап будет определяться не объемом привлеченных средств, а качеством управления, прозрачностью отчетности и зрелостью инвесторов.ЗПИФы и личные фонды перестали быть нишевыми продуктами. Первые становятся платформой для инвестиций в реальный сектор, вторые — элементом наследственного и инвестиционного планирования. Быстрый рост обоих сегментов сигнализирует о переходе российского рынка от простого владения активами к профессиональной архитектуре капитала.Автор: Салават Алпаров, генеральный директор УК "Гамма Групп"
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
Алпаров Салават
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/04/873029087_0:117:1067:1184_100x100_80_0_0_95547284ef3ef08df2f898565ac5d1ac.jpg
Алпаров Салават
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/04/873029087_0:117:1067:1184_100x100_80_0_0_95547284ef3ef08df2f898565ac5d1ac.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, пиф, зпиф, инвестиции, инвестирование, мнения аналитиков
Финансы, ПИФ, ЗПИФ, инвестиции, инвестирование, Мнения аналитиков
05:05 08.09.2026
 
Рынок ЗПИФ превысил триллион рублей и меняет структуру

Эксперт Алпаров назвал три направления роста рынка капиталов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
Салават Алпаров
Алпаров Салават
Генеральный директор УК «Гамма Групп»
Все материалы
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Рынок закрытых паевых фондов (ЗПИФ) и личных фондов в России показывает взрывной рост, меняя архитектуру управления капиталом. За этим трендом стоят не только макроэкономические условия, но и зрелый запрос инвесторов на инструменты для работы с реальными активами и долгосрочного планирования.
Объем активов всех ПИФ в России к концу первого квартала 2026 года превысил 23,1 триллион рублей, при этом около 80% приходится именно на закрытые фонды. Это структурный сдвиг: ЗПИФы позволяют инвестировать в активы, недоступные для открытых фондов — недвижимость, инфраструктуру, оборудование и доли в непубличных компаниях.
Фонды недвижимости — самый динамичный сегмент ЗПИФ: активы выросли с 893 миллиарда рублей по итогам 2025 года до более чем 1 триллион рублей уже в первом полугодии 2026-го. Инвесторы ценят материальность актива, возможность диверсификации по объектам и арендаторам, а также прозрачный денежный поток от аренды.
Управляющая компания в структуре ЗПИФ перестала быть техническим посредником. Ее задача — сформировать концепцию, провести глубокий анализ активов (качество арендаторов, договоры, операционные расходы), организовать финансирование и обеспечить прозрачность. Для инвестора важно понимать: ЗПИФ — не депозит, доходность зависит от качества активов и работы управляющего.
Параллельно растет рынок личных фондов: с 168 структур на начало 2025 года до более чем 570 к началу 2026-го. Этот инструмент предназначен для владельцев значительного капитала, которым нужно не просто инвестировать, а выстроить систему владения, управления и передачи активов наследникам.
Личный фонд позволяет отделить активы от операционной деятельности, консолидировать семейный капитал, защитить бизнес от конфликтов между наследниками и организовать профессиональное управление. Это механизм, который заранее определяет, кто получает доход, кто принимает решения и на каких условиях активы переходят следующему поколению.
Дальнейший рост ожидается в трех направлениях: ЗПИФы коммерческой недвижимости (доля таких активов в фондах пока невелика), фонды с реальными активами (инфраструктура, логистика, энергетика) и решения для частного капитала. Следующий этап будет определяться не объемом привлеченных средств, а качеством управления, прозрачностью отчетности и зрелостью инвесторов.
ЗПИФы и личные фонды перестали быть нишевыми продуктами. Первые становятся платформой для инвестиций в реальный сектор, вторые — элементом наследственного и инвестиционного планирования. Быстрый рост обоих сегментов сигнализирует о переходе российского рынка от простого владения активами к профессиональной архитектуре капитала.
Автор: Салават Алпаров, генеральный директор УК "Гамма Групп"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
ФинансыПИФЗПИФинвестицииинвестированиеМнения аналитиков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала