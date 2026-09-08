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Рынок ЗПИФ превысил триллион рублей и меняет структуру

Рынок ЗПИФ превысил триллион рублей и меняет структуру - 08.09.2026, ПРАЙМ

Рынок ЗПИФ превысил триллион рублей и меняет структуру

Рынок закрытых паевых фондов (ЗПИФ) и личных фондов в России показывает взрывной рост, меняя архитектуру управления капиталом. За этим трендом стоят не только... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T05:05+0300

2026-09-08T05:05+0300

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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Рынок закрытых паевых фондов (ЗПИФ) и личных фондов в России показывает взрывной рост, меняя архитектуру управления капиталом. За этим трендом стоят не только макроэкономические условия, но и зрелый запрос инвесторов на инструменты для работы с реальными активами и долгосрочного планирования.Объем активов всех ПИФ в России к концу первого квартала 2026 года превысил 23,1 триллион рублей, при этом около 80% приходится именно на закрытые фонды. Это структурный сдвиг: ЗПИФы позволяют инвестировать в активы, недоступные для открытых фондов — недвижимость, инфраструктуру, оборудование и доли в непубличных компаниях.Фонды недвижимости — самый динамичный сегмент ЗПИФ: активы выросли с 893 миллиарда рублей по итогам 2025 года до более чем 1 триллион рублей уже в первом полугодии 2026-го. Инвесторы ценят материальность актива, возможность диверсификации по объектам и арендаторам, а также прозрачный денежный поток от аренды.Управляющая компания в структуре ЗПИФ перестала быть техническим посредником. Ее задача — сформировать концепцию, провести глубокий анализ активов (качество арендаторов, договоры, операционные расходы), организовать финансирование и обеспечить прозрачность. Для инвестора важно понимать: ЗПИФ — не депозит, доходность зависит от качества активов и работы управляющего.Параллельно растет рынок личных фондов: с 168 структур на начало 2025 года до более чем 570 к началу 2026-го. Этот инструмент предназначен для владельцев значительного капитала, которым нужно не просто инвестировать, а выстроить систему владения, управления и передачи активов наследникам.Личный фонд позволяет отделить активы от операционной деятельности, консолидировать семейный капитал, защитить бизнес от конфликтов между наследниками и организовать профессиональное управление. Это механизм, который заранее определяет, кто получает доход, кто принимает решения и на каких условиях активы переходят следующему поколению.Дальнейший рост ожидается в трех направлениях: ЗПИФы коммерческой недвижимости (доля таких активов в фондах пока невелика), фонды с реальными активами (инфраструктура, логистика, энергетика) и решения для частного капитала. Следующий этап будет определяться не объемом привлеченных средств, а качеством управления, прозрачностью отчетности и зрелостью инвесторов.ЗПИФы и личные фонды перестали быть нишевыми продуктами. Первые становятся платформой для инвестиций в реальный сектор, вторые — элементом наследственного и инвестиционного планирования. Быстрый рост обоих сегментов сигнализирует о переходе российского рынка от простого владения активами к профессиональной архитектуре капитала.Автор: Салават Алпаров, генеральный директор УК "Гамма Групп"

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Алпаров Салават https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/04/873029087_0:117:1067:1184_100x100_80_0_0_95547284ef3ef08df2f898565ac5d1ac.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Алпаров Салават https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/04/873029087_0:117:1067:1184_100x100_80_0_0_95547284ef3ef08df2f898565ac5d1ac.jpg

финансы, пиф, зпиф, инвестиции, инвестирование, мнения аналитиков