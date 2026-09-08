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Источник: "Алроса" разместит облигации в объеме 20 миллиардов рублей - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Источник: "Алроса" разместит облигации в объеме 20 миллиардов рублей
Источник: "Алроса" разместит облигации в объеме 20 миллиардов рублей - 08.09.2026, ПРАЙМ
Источник: "Алроса" разместит облигации в объеме 20 миллиардов рублей
"Алроса" зафиксировала объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном в размере 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T15:17+0300
2026-09-08T15:40+0300
рынок
россия
алроса
банк россии
альфа-банк
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. "Алроса" зафиксировала объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном в размере 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона по облигациям привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 135 базисных пунктов. Компания во вторник собирает заявки инвесторов на биржевые облигации серии 002Р-03 с ежемесячными купонами и погашением через полтора года. Техническая часть размещения предварительно назначена на 11 сентября. Организаторы выпуска - Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг" и Газпромбанк. Планируемый объем размещения изначально составлял не менее 20 миллиардов рублей.
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192
40
192
40
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5
4.7
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40
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рынок, россия, алроса, банк россии, альфа-банк
Рынок, РОССИЯ, Алроса, Банк России, Альфа-банк
15:17 08.09.2026 (обновлено: 15:40 08.09.2026)
 
Источник: "Алроса" разместит облигации в объеме 20 миллиардов рублей

РИА Новости: "Алроса" разместит облигации с переменным купоном в объеме 20 млрд рублей

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. "Алроса" зафиксировала объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном в размере 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ставка купона по облигациям привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 135 базисных пунктов.
Компания во вторник собирает заявки инвесторов на биржевые облигации серии 002Р-03 с ежемесячными купонами и погашением через полтора года. Техническая часть размещения предварительно назначена на 11 сентября.
Организаторы выпуска - Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг" и Газпромбанк. Планируемый объем размещения изначально составлял не менее 20 миллиардов рублей.
 
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