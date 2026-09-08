https://1prime.ru/20260908/amazon-873123428.html
Amazon обвинили в дискриминации беременных сотрудниц
Amazon обвинили в дискриминации беременных сотрудниц - 08.09.2026, ПРАЙМ
Amazon обвинили в дискриминации беременных сотрудниц
Организация по защите прав работников Better Balance подала в суд на компанию Amazon за дискриминацию беременных сотрудниц, сообщает издание USA Today со... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T19:09+0300
2026-09-08T19:09+0300
2026-09-08T19:09+0300
бизнес
мировая экономика
сша
нью-йорк
amazon
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863994952_0:144:3127:1903_1920x0_80_0_0_6693b7fe09b123893028ccfeb4bba2a8.jpg
ВАШИНГТОН, 8 сен - ПРАЙМ. Организация по защите прав работников Better Balance подала в суд на компанию Amazon за дискриминацию беременных сотрудниц, сообщает издание USA Today со ссылкой на иск. "Общенациональный коллективный иск, поданный против Amazon 8 сентября, утверждает, что компания не обеспечила условия труда потенциально тысячам беременных сотрудниц, а затем увольняла их или угрожала увольнением, когда они брали перерывы или отгулы по причинам, связанным с беременностью", - говорится в публикации. В иске, находящемся в распоряжении USA Today, говорится, что компания годами проводила политику, ущемляющую права работников, что неоднократно фиксировалось в жалобах в комиссию США по равным возможностям трудоустройства, а также было частью нескольких расследований в штатах Нью-Джерси и Нью-Йорк. В частности, одна из истцов утверждает, что в Amazon затянули рассмотрение ее просьбы предоставить возможность работать сидя, делать дополнительные перерывы и ограничить физические нагрузки из-за опасной беременности после недавнего выкидыша, а впоследствии дали добро лишь на некоторые из запрошенных условий. По словам девушки, после госпитализации из-за осложнений беременности компания предупредила ее об увольнении за отсутствие на работе, а через несколько дней уволила, несмотря на предоставленную справку от врача. Теперь истцы требуют от Amazon изменить политику компании в отношении беременных сотрудниц, а также выплатить компенсации за прошлые и нынешние нарушения.
сша
нью-йорк
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863994952_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_8488f003fd59a743274572a6512ef587.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, сша, нью-йорк, amazon
Бизнес, Мировая экономика, США, Нью-Йорк, Amazon
Amazon обвинили в дискриминации беременных сотрудниц
USA Today: Better Balance подала в суд на Amazon за дискриминацию беременных сотрудниц
ВАШИНГТОН, 8 сен - ПРАЙМ. Организация по защите прав работников Better Balance подала в суд на компанию Amazon за дискриминацию беременных сотрудниц, сообщает издание USA Today со ссылкой на иск.
"Общенациональный коллективный иск, поданный против Amazon
8 сентября, утверждает, что компания не обеспечила условия труда потенциально тысячам беременных сотрудниц, а затем увольняла их или угрожала увольнением, когда они брали перерывы или отгулы по причинам, связанным с беременностью", - говорится в публикации.
В иске, находящемся в распоряжении USA Today, говорится, что компания годами проводила политику, ущемляющую права работников, что неоднократно фиксировалось в жалобах в комиссию США
по равным возможностям трудоустройства, а также было частью нескольких расследований в штатах Нью-Джерси и Нью-Йорк
.
В частности, одна из истцов утверждает, что в Amazon затянули рассмотрение ее просьбы предоставить возможность работать сидя, делать дополнительные перерывы и ограничить физические нагрузки из-за опасной беременности после недавнего выкидыша, а впоследствии дали добро лишь на некоторые из запрошенных условий.
По словам девушки, после госпитализации из-за осложнений беременности компания предупредила ее об увольнении за отсутствие на работе, а через несколько дней уволила, несмотря на предоставленную справку от врача.
Теперь истцы требуют от Amazon изменить политику компании в отношении беременных сотрудниц, а также выплатить компенсации за прошлые и нынешние нарушения.