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Amazon обвинили в дискриминации беременных сотрудниц

Amazon обвинили в дискриминации беременных сотрудниц - 08.09.2026, ПРАЙМ

Amazon обвинили в дискриминации беременных сотрудниц

Организация по защите прав работников Better Balance подала в суд на компанию Amazon за дискриминацию беременных сотрудниц, сообщает издание USA Today со... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T19:09+0300

2026-09-08T19:09+0300

2026-09-08T19:09+0300

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сша

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ВАШИНГТОН, 8 сен - ПРАЙМ. Организация по защите прав работников Better Balance подала в суд на компанию Amazon за дискриминацию беременных сотрудниц, сообщает издание USA Today со ссылкой на иск. "Общенациональный коллективный иск, поданный против Amazon 8 сентября, утверждает, что компания не обеспечила условия труда потенциально тысячам беременных сотрудниц, а затем увольняла их или угрожала увольнением, когда они брали перерывы или отгулы по причинам, связанным с беременностью", - говорится в публикации. В иске, находящемся в распоряжении USA Today, говорится, что компания годами проводила политику, ущемляющую права работников, что неоднократно фиксировалось в жалобах в комиссию США по равным возможностям трудоустройства, а также было частью нескольких расследований в штатах Нью-Джерси и Нью-Йорк. В частности, одна из истцов утверждает, что в Amazon затянули рассмотрение ее просьбы предоставить возможность работать сидя, делать дополнительные перерывы и ограничить физические нагрузки из-за опасной беременности после недавнего выкидыша, а впоследствии дали добро лишь на некоторые из запрошенных условий. По словам девушки, после госпитализации из-за осложнений беременности компания предупредила ее об увольнении за отсутствие на работе, а через несколько дней уволила, несмотря на предоставленную справку от врача. Теперь истцы требуют от Amazon изменить политику компании в отношении беременных сотрудниц, а также выплатить компенсации за прошлые и нынешние нарушения.

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бизнес, мировая экономика, сша, нью-йорк, amazon