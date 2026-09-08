Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Беспилотные грузовые перевозки запустят в коридоре моста через Амур - 08.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260908/amur-873094519.html
Беспилотные грузовые перевозки запустят в коридоре моста через Амур
Беспилотные грузовые перевозки запустят в коридоре моста через Амур - 08.09.2026, ПРАЙМ
Беспилотные грузовые перевозки запустят в коридоре моста через Амур
Беспилотные грузовые перевозки планируется запустить в международном транспортном коридоре "Благовещенск – Хэйхэ", который включает автомобильный мост через... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T03:21+0300
2026-09-08T03:21+0300
бизнес
россия
амур
амурская область
приамурье
василий орлов
ozon
wildberries
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873094519.jpg?1788826914
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 сен – ПРАЙМ. Беспилотные грузовые перевозки планируется запустить в международном транспортном коридоре "Благовещенск – Хэйхэ", который включает автомобильный мост через Амур и приграничную логистическую инфраструктуру, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в интервью РИА Новости на ВЭФ. Глава региона уточнил, что регион работает над проектом совместно с Минтрансом России и сенаторами, а к внедрению технологии уже подключились логистические компании Ozon и Wildberries, которые строят свои объекты в Приамурье и активно используют робототехнику. "Мы работаем с сенаторами и с Минтрансом России над беспилотными перевозками в коридоре международного моста. Я думаю, что за этим определенная часть будущего есть", – сказал Орлов. Он отметил, что создание Центра российско-китайского делового сотрудничества в Благовещенске по поручению президента позволит апробировать новые практики, а спрос определит развитие цифровых платформ для электронной коммерции с Китаем.
амур
амурская область
приамурье
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, амур, амурская область, приамурье, василий орлов, ozon, wildberries
Бизнес, РОССИЯ, Амур, Амурская область, Приамурье, Василий Орлов, Ozon, Wildberries
03:21 08.09.2026
 
Беспилотные грузовые перевозки запустят в коридоре моста через Амур

Орлов: беспилотные перевозки планируется запустить в коридоре "Благовещенск – Хэйхэ"

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 сен – ПРАЙМ. Беспилотные грузовые перевозки планируется запустить в международном транспортном коридоре "Благовещенск – Хэйхэ", который включает автомобильный мост через Амур и приграничную логистическую инфраструктуру, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в интервью РИА Новости на ВЭФ.
Глава региона уточнил, что регион работает над проектом совместно с Минтрансом России и сенаторами, а к внедрению технологии уже подключились логистические компании Ozon и Wildberries, которые строят свои объекты в Приамурье и активно используют робототехнику.
"Мы работаем с сенаторами и с Минтрансом России над беспилотными перевозками в коридоре международного моста. Я думаю, что за этим определенная часть будущего есть", – сказал Орлов.
Он отметил, что создание Центра российско-китайского делового сотрудничества в Благовещенске по поручению президента позволит апробировать новые практики, а спрос определит развитие цифровых платформ для электронной коммерции с Китаем.
 
БизнесРОССИЯАмурАмурская областьПриамурьеВасилий ОрловOzonWildberries
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала