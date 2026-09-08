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Беспилотные грузовые перевозки запустят в коридоре моста через Амур

Беспилотные грузовые перевозки запустят в коридоре моста через Амур - 08.09.2026, ПРАЙМ

Беспилотные грузовые перевозки запустят в коридоре моста через Амур

Беспилотные грузовые перевозки планируется запустить в международном транспортном коридоре "Благовещенск – Хэйхэ", который включает автомобильный мост через... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T03:21+0300

2026-09-08T03:21+0300

2026-09-08T03:21+0300

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 сен – ПРАЙМ. Беспилотные грузовые перевозки планируется запустить в международном транспортном коридоре "Благовещенск – Хэйхэ", который включает автомобильный мост через Амур и приграничную логистическую инфраструктуру, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в интервью РИА Новости на ВЭФ. Глава региона уточнил, что регион работает над проектом совместно с Минтрансом России и сенаторами, а к внедрению технологии уже подключились логистические компании Ozon и Wildberries, которые строят свои объекты в Приамурье и активно используют робототехнику. "Мы работаем с сенаторами и с Минтрансом России над беспилотными перевозками в коридоре международного моста. Я думаю, что за этим определенная часть будущего есть", – сказал Орлов. Он отметил, что создание Центра российско-китайского делового сотрудничества в Благовещенске по поручению президента позволит апробировать новые практики, а спрос определит развитие цифровых платформ для электронной коммерции с Китаем.

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амурская область

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, амур, амурская область, приамурье, василий орлов, ozon, wildberries