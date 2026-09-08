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Беспилотные грузовые перевозки запустят в коридоре моста через Амур
Беспилотные грузовые перевозки запустят в коридоре моста через Амур - 08.09.2026, ПРАЙМ
Беспилотные грузовые перевозки запустят в коридоре моста через Амур
Беспилотные грузовые перевозки планируется запустить в международном транспортном коридоре "Благовещенск – Хэйхэ", который включает автомобильный мост через... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T03:21+0300
2026-09-08T03:21+0300
2026-09-08T03:21+0300
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 сен – ПРАЙМ. Беспилотные грузовые перевозки планируется запустить в международном транспортном коридоре "Благовещенск – Хэйхэ", который включает автомобильный мост через Амур и приграничную логистическую инфраструктуру, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в интервью РИА Новости на ВЭФ.
Глава региона уточнил, что регион работает над проектом совместно с Минтрансом России и сенаторами, а к внедрению технологии уже подключились логистические компании Ozon и Wildberries, которые строят свои объекты в Приамурье и активно используют робототехнику.
"Мы работаем с сенаторами и с Минтрансом России над беспилотными перевозками в коридоре международного моста. Я думаю, что за этим определенная часть будущего есть", – сказал Орлов.
Он отметил, что создание Центра российско-китайского делового сотрудничества в Благовещенске по поручению президента позволит апробировать новые практики, а спрос определит развитие цифровых платформ для электронной коммерции с Китаем.
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бизнес, россия, амур, амурская область, приамурье, василий орлов, ozon, wildberries
Бизнес, РОССИЯ, Амур, Амурская область, Приамурье, Василий Орлов, Ozon, Wildberries
Беспилотные грузовые перевозки запустят в коридоре моста через Амур
Орлов: беспилотные перевозки планируется запустить в коридоре "Благовещенск – Хэйхэ"
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 сен – ПРАЙМ. Беспилотные грузовые перевозки планируется запустить в международном транспортном коридоре "Благовещенск – Хэйхэ", который включает автомобильный мост через Амур и приграничную логистическую инфраструктуру, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в интервью РИА Новости на ВЭФ.
Глава региона уточнил, что регион работает над проектом совместно с Минтрансом России и сенаторами, а к внедрению технологии уже подключились логистические компании Ozon и Wildberries, которые строят свои объекты в Приамурье и активно используют робототехнику.
"Мы работаем с сенаторами и с Минтрансом России над беспилотными перевозками в коридоре международного моста. Я думаю, что за этим определенная часть будущего есть", – сказал Орлов.
Он отметил, что создание Центра российско-китайского делового сотрудничества в Благовещенске по поручению президента позволит апробировать новые практики, а спрос определит развитие цифровых платформ для электронной коммерции с Китаем.