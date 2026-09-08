https://1prime.ru/20260908/arktikugol-873122172.html

Посольство России в Норвегии оказывает содействие "Арктикуглю"

Посольство России в Норвегии оказывает содействие "Арктикуглю" - 08.09.2026, ПРАЙМ

Посольство России в Норвегии оказывает содействие "Арктикуглю"

Посольство России в Норвегии оказывает содействие тресту "Арктикуголь" в судебном разбирательстве по делу арестованного в стране российского судна "Профессор... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T18:13+0300

2026-09-08T18:13+0300

2026-09-08T18:13+0300

россия

норвегия

владимир путин

нафтогаз украины

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873122172.jpg?1788880396

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Посольство России в Норвегии оказывает содействие тресту "Арктикуголь" в судебном разбирательстве по делу арестованного в стране российского судна "Профессор Молчанов", заявил РИА Новости посол РФ в Осло Николай Корчунов. Во вторник в офисе губернатора Шпицбергена сообщили, что 69 граждан РФ с арестованного Норвегией российского судна "Профессор Молчанов" были возвращены в Россию. "Продолжаем держать ситуацию вокруг судна "Профессор Молчанов" на контроле, в рамках своей компетенции оказываем содействие фрахтователю судна ФГУП "ГТ "Арктикуголь" в судебном разбирательстве и решении вопросов жизнеобеспечения российских поселков", - сказал глава дипмиссии. Российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании "Нафтогаз". Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Корчунов ранее заявил РИА Новости, что адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда по аресту российского судна. Президент России Владимир Путин ранее назвал захват гражданских судов и удары по гражданским торговым судам проявлением государственного терроризма.

норвегия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, норвегия, владимир путин, нафтогаз украины