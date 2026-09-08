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Посольство России в Норвегии оказывает содействие "Арктикуглю"
Посольство России в Норвегии оказывает содействие "Арктикуглю" - 08.09.2026, ПРАЙМ
Посольство России в Норвегии оказывает содействие "Арктикуглю"
Посольство России в Норвегии оказывает содействие тресту "Арктикуголь" в судебном разбирательстве по делу арестованного в стране российского судна "Профессор... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T18:13+0300
2026-09-08T18:13+0300
2026-09-08T18:13+0300
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Посольство России в Норвегии оказывает содействие тресту "Арктикуголь" в судебном разбирательстве по делу арестованного в стране российского судна "Профессор Молчанов", заявил РИА Новости посол РФ в Осло Николай Корчунов. Во вторник в офисе губернатора Шпицбергена сообщили, что 69 граждан РФ с арестованного Норвегией российского судна "Профессор Молчанов" были возвращены в Россию. "Продолжаем держать ситуацию вокруг судна "Профессор Молчанов" на контроле, в рамках своей компетенции оказываем содействие фрахтователю судна ФГУП "ГТ "Арктикуголь" в судебном разбирательстве и решении вопросов жизнеобеспечения российских поселков", - сказал глава дипмиссии. Российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании "Нафтогаз". Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Корчунов ранее заявил РИА Новости, что адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда по аресту российского судна. Президент России Владимир Путин ранее назвал захват гражданских судов и удары по гражданским торговым судам проявлением государственного терроризма.
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россия, норвегия, владимир путин, нафтогаз украины
РОССИЯ, НОРВЕГИЯ, Владимир Путин, Нафтогаз Украины
Посольство России в Норвегии оказывает содействие "Арктикуглю"
Посол Корчунов: посольство России в Норвегии оказывает содействие тресту "Арктикуголь"