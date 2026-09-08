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Суд привлек к субсидиарной ответственности экс-топа "Гарант-Инвеста" - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Суд привлек к субсидиарной ответственности экс-топа "Гарант-Инвеста"
Суд привлек к субсидиарной ответственности экс-топа "Гарант-Инвеста" - 08.09.2026, ПРАЙМ
Суд привлек к субсидиарной ответственности экс-топа "Гарант-Инвеста"
Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) привлек временно исполнявшую обязанности председателя правления обанкротившегося... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T16:57+0300
2026-09-08T17:01+0300
финансы
банки
москва
агентство по страхованию вкладов
банк россии
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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) привлек временно исполнявшую обязанности председателя правления обанкротившегося банка "Гарант-Инвест" Наталью Синельщикову к субсидиарной ответственности, сообщает госкорпорация. "Потенциальный размер ответственности - 10,6 миллиарда рублей. Окончательная сумма будет установлена после завершения расчетов с кредиторами", - говорится в сообщении. Основанием для привлечения послужило непринятие мер по предупреждению банкротства кредитной организации. Банк России отозвал у КБ "Гарант-Инвест" лицензию на осуществление банковских операций в 2024 году, поскольку в его деятельности возникла реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков.
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192
40
192
40
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финансы, банки, москва, агентство по страхованию вкладов, банк россии
Финансы, Банки, МОСКВА, Агентство по страхованию вкладов, Банк России
16:57 08.09.2026 (обновлено: 17:01 08.09.2026)
 
Суд привлек к субсидиарной ответственности экс-топа "Гарант-Инвеста"

Суд в Москве привлек к субсидиарной ответственности экс-топа "Гарант-Инвеста" Синельщикову

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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) привлек временно исполнявшую обязанности председателя правления обанкротившегося банка "Гарант-Инвест" Наталью Синельщикову к субсидиарной ответственности, сообщает госкорпорация.
"Потенциальный размер ответственности - 10,6 миллиарда рублей. Окончательная сумма будет установлена после завершения расчетов с кредиторами", - говорится в сообщении.
Основанием для привлечения послужило непринятие мер по предупреждению банкротства кредитной организации.
Банк России отозвал у КБ "Гарант-Инвест" лицензию на осуществление банковских операций в 2024 году, поскольку в его деятельности возникла реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков.
 
ФинансыБанкиМОСКВААгентство по страхованию вкладовБанк России
 
 
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