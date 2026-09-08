https://1prime.ru/20260908/asv-873118358.html
Суд привлек к субсидиарной ответственности экс-топа "Гарант-Инвеста"
Суд привлек к субсидиарной ответственности экс-топа "Гарант-Инвеста" - 08.09.2026, ПРАЙМ
Суд привлек к субсидиарной ответственности экс-топа "Гарант-Инвеста"
Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) привлек временно исполнявшую обязанности председателя правления обанкротившегося... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T16:57+0300
2026-09-08T16:57+0300
2026-09-08T17:01+0300
финансы
банки
москва
агентство по страхованию вкладов
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873118358.jpg?1788876061
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) привлек временно исполнявшую обязанности председателя правления обанкротившегося банка "Гарант-Инвест" Наталью Синельщикову к субсидиарной ответственности, сообщает госкорпорация. "Потенциальный размер ответственности - 10,6 миллиарда рублей. Окончательная сумма будет установлена после завершения расчетов с кредиторами", - говорится в сообщении. Основанием для привлечения послужило непринятие мер по предупреждению банкротства кредитной организации. Банк России отозвал у КБ "Гарант-Инвест" лицензию на осуществление банковских операций в 2024 году, поскольку в его деятельности возникла реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, москва, агентство по страхованию вкладов, банк россии
Финансы, Банки, МОСКВА, Агентство по страхованию вкладов, Банк России
Суд привлек к субсидиарной ответственности экс-топа "Гарант-Инвеста"
Суд в Москве привлек к субсидиарной ответственности экс-топа "Гарант-Инвеста" Синельщикову
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) привлек временно исполнявшую обязанности председателя правления обанкротившегося банка "Гарант-Инвест" Наталью Синельщикову к субсидиарной ответственности, сообщает госкорпорация.
"Потенциальный размер ответственности - 10,6 миллиарда рублей. Окончательная сумма будет установлена после завершения расчетов с кредиторами", - говорится в сообщении.
Основанием для привлечения послужило непринятие мер по предупреждению банкротства кредитной организации.
Банк России отозвал у КБ "Гарант-Инвест" лицензию на осуществление банковских операций в 2024 году, поскольку в его деятельности возникла реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков.