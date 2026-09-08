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Суд привлек к субсидиарной ответственности экс-топа "Гарант-Инвеста"

Суд привлек к субсидиарной ответственности экс-топа "Гарант-Инвеста" - 08.09.2026, ПРАЙМ

Суд привлек к субсидиарной ответственности экс-топа "Гарант-Инвеста"

Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) привлек временно исполнявшую обязанности председателя правления обанкротившегося... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T16:57+0300

2026-09-08T16:57+0300

2026-09-08T17:01+0300

финансы

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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) привлек временно исполнявшую обязанности председателя правления обанкротившегося банка "Гарант-Инвест" Наталью Синельщикову к субсидиарной ответственности, сообщает госкорпорация. "Потенциальный размер ответственности - 10,6 миллиарда рублей. Окончательная сумма будет установлена после завершения расчетов с кредиторами", - говорится в сообщении. Основанием для привлечения послужило непринятие мер по предупреждению банкротства кредитной организации. Банк России отозвал у КБ "Гарант-Инвест" лицензию на осуществление банковских операций в 2024 году, поскольку в его деятельности возникла реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков.

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