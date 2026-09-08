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Авиакомпания Air Tanzania возобновила полеты в Москву
Авиакомпания Air Tanzania возобновила полеты в Москву - 08.09.2026, ПРАЙМ
Авиакомпания Air Tanzania возобновила полеты в Москву
Авиакомпания Air Tanzania возобновила рейсы в Москву после перерыва в несколько дней, борт перевозчика вылетел из аэропорта "Внуково", сообщила воздушная... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T14:58+0300
2026-09-08T14:58+0300
2026-09-08T16:16+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Авиакомпания Air Tanzania возобновила рейсы в Москву после перерыва в несколько дней, борт перевозчика вылетел из аэропорта "Внуково", сообщила воздушная гавань. Air Tanzania сообщила о приостановке полетов в Москву 4 сентября, но в тот же день изменила решение и объявила о возобновлении рейсов. "Из аэропорта "Внуково" вылетел борт Air Tanzania. Перевозчик возобновил сообщение с нашей авиагаванью. Перерыв был небольшим — всего несколько дней", - говорится в сообщении. Авиакомпания со 2 июля осуществляет из "Внуково" до трех рейсов в неделю по маршруту Москва — Занзибар — Дар-эс-Салам. "За два летних месяца он совершил 50 рейсов в Москву и из Москвы. Средняя загрузка за август — 89%", - отметили во "Внуково".
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Занзибар, аэропорт Внуково
Авиакомпания Air Tanzania возобновила полеты в Москву
Авиакомпания Air Tanzania возобновила рейсы в Москву после перерыва в несколько дней
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Авиакомпания Air Tanzania возобновила рейсы в Москву после перерыва в несколько дней, борт перевозчика вылетел из аэропорта "Внуково", сообщила воздушная гавань.
Air Tanzania сообщила о приостановке полетов в Москву 4 сентября, но в тот же день изменила решение и объявила о возобновлении рейсов.
"Из аэропорта "Внуково" вылетел борт Air Tanzania. Перевозчик возобновил сообщение с нашей авиагаванью. Перерыв был небольшим — всего несколько дней", - говорится в сообщении.
Авиакомпания со 2 июля осуществляет из "Внуково" до трех рейсов в неделю по маршруту Москва — Занзибар — Дар-эс-Салам.
"За два летних месяца он совершил 50 рейсов в Москву и из Москвы. Средняя загрузка за август — 89%", - отметили во "Внуково".