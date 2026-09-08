https://1prime.ru/20260908/aviakompanija-873112884.html

Авиакомпания Air Tanzania возобновила полеты в Москву

Авиакомпания Air Tanzania возобновила полеты в Москву - 08.09.2026, ПРАЙМ

Авиакомпания Air Tanzania возобновила полеты в Москву

Авиакомпания Air Tanzania возобновила рейсы в Москву после перерыва в несколько дней, борт перевозчика вылетел из аэропорта "Внуково", сообщила воздушная... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T14:58+0300

2026-09-08T14:58+0300

2026-09-08T16:16+0300

бизнес

россия

москва

занзибар

аэропорт внуково

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873112884.jpg?1788873392

МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Авиакомпания Air Tanzania возобновила рейсы в Москву после перерыва в несколько дней, борт перевозчика вылетел из аэропорта "Внуково", сообщила воздушная гавань. Air Tanzania сообщила о приостановке полетов в Москву 4 сентября, но в тот же день изменила решение и объявила о возобновлении рейсов. "Из аэропорта "Внуково" вылетел борт Air Tanzania. Перевозчик возобновил сообщение с нашей авиагаванью. Перерыв был небольшим — всего несколько дней", - говорится в сообщении. Авиакомпания со 2 июля осуществляет из "Внуково" до трех рейсов в неделю по маршруту Москва — Занзибар — Дар-эс-Салам. "За два летних месяца он совершил 50 рейсов в Москву и из Москвы. Средняя загрузка за август — 89%", - отметили во "Внуково".

москва

занзибар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, занзибар, аэропорт внуково