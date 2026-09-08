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Эксперт предупредил о риске дефицита продовольствия в мире - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Эксперт предупредил о риске дефицита продовольствия в мире
Эксперт предупредил о риске дефицита продовольствия в мире - 08.09.2026, ПРАЙМ
Эксперт предупредил о риске дефицита продовольствия в мире
Одновременное сокращение производства зерна у нескольких крупных экспортеров может привести к существенному росту мировых цен и сделать продовольствие... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T15:16+0300
2026-09-08T15:50+0300
сельское хозяйство
мировая экономика
австралия
европа
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Одновременное сокращение производства зерна у нескольких крупных экспортеров может привести к существенному росту мировых цен и сделать продовольствие недоступным для более бедных стран еще до возникновения физического дефицита, сказал РИА Новости профессор Австралийского национального университета, специалист по аграрной экономике Юй Шэн. Ранее Австралийское бюро экономики и наук в области сельского хозяйства и природных ресурсов (ABARES) опубликовало прогноз на 2026–2027 сельскохозяйственный год, в ходе которого ожидается снижение производства пшеницы у большинства крупных экспортеров и риск роста мировых цен. В свою очередь, международный совет по зерну (IGC) в августе снизил прогноз мирового урожая пшеницы на 4 миллиона тонн — до 817 миллионов тонн — на фоне сохраняющейся жары в Европе. Кроме этого, IGC также пересмотрел прогноз по России в сторону снижения - с 89,8 до 88,4 миллиона тонн пшеницы. При этом значительно более резкое сокращение текущих российских экспортных отгрузок отраслевые эксперты связывали прежде всего с логистическими сложностями, но отмечали сохранение хорошего экспортного потенциала сезона. "Я бы проводил различие между глобальным дефицитом в физическом смысле и напряженностью на рынке. Зерна в мире в совокупности все еще может быть достаточно, однако одновременный шок у экспортеров способен привести к существенному росту цен и сделать продовольствие экономически недоступным для более бедных стран-импортеров задолго до возникновения абсолютного физического дефицита", - сказал Шэн. По словам эксперта, международная торговля обычно позволяет смягчать последствия плохого урожая в одной стране, ведь импортеры могут менять поставщиков, экспортеры - использовать запасы, а зерно перераспределяется между рынками. Однако возможности такой компенсации сокращаются, если проблемы одновременно возникают у нескольких крупных поставщиков. "Плохой урожай только в Австралии вряд ли приведет к глобальному дефициту пшеницы. Но если Австралия вместе с несколькими другими крупными экспортерами одновременно столкнется со значительным снижением производства, мировой рынок может довольно быстро стать напряженным", - отметил он. В краткосрочной перспективе, пояснил он, рынок может реагировать использованием запасов, сменой поставщиков, сокращением использования зерна на кормовые цели и переходом на другие культуры, тогда как увеличение производства требует нового цикла посева и уборки урожая. "Наиболее вероятным непосредственным последствием будут более высокие и более волатильные цены, а не физическое исчезновение пшеницы", - заключил Шэн.
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сельское хозяйство, мировая экономика, австралия, европа
Сельское хозяйство, Мировая экономика, АВСТРАЛИЯ, ЕВРОПА
15:16 08.09.2026 (обновлено: 15:50 08.09.2026)
 
Эксперт предупредил о риске дефицита продовольствия в мире

Шэн: дефицит продовольствия в мире может возникнуть раньше нехватки зерна

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Одновременное сокращение производства зерна у нескольких крупных экспортеров может привести к существенному росту мировых цен и сделать продовольствие недоступным для более бедных стран еще до возникновения физического дефицита, сказал РИА Новости профессор Австралийского национального университета, специалист по аграрной экономике Юй Шэн.
Ранее Австралийское бюро экономики и наук в области сельского хозяйства и природных ресурсов (ABARES) опубликовало прогноз на 2026–2027 сельскохозяйственный год, в ходе которого ожидается снижение производства пшеницы у большинства крупных экспортеров и риск роста мировых цен. В свою очередь, международный совет по зерну (IGC) в августе снизил прогноз мирового урожая пшеницы на 4 миллиона тонн — до 817 миллионов тонн — на фоне сохраняющейся жары в Европе.
Кроме этого, IGC также пересмотрел прогноз по России в сторону снижения - с 89,8 до 88,4 миллиона тонн пшеницы. При этом значительно более резкое сокращение текущих российских экспортных отгрузок отраслевые эксперты связывали прежде всего с логистическими сложностями, но отмечали сохранение хорошего экспортного потенциала сезона.
"Я бы проводил различие между глобальным дефицитом в физическом смысле и напряженностью на рынке. Зерна в мире в совокупности все еще может быть достаточно, однако одновременный шок у экспортеров способен привести к существенному росту цен и сделать продовольствие экономически недоступным для более бедных стран-импортеров задолго до возникновения абсолютного физического дефицита", - сказал Шэн.
По словам эксперта, международная торговля обычно позволяет смягчать последствия плохого урожая в одной стране, ведь импортеры могут менять поставщиков, экспортеры - использовать запасы, а зерно перераспределяется между рынками. Однако возможности такой компенсации сокращаются, если проблемы одновременно возникают у нескольких крупных поставщиков.
"Плохой урожай только в Австралии вряд ли приведет к глобальному дефициту пшеницы. Но если Австралия вместе с несколькими другими крупными экспортерами одновременно столкнется со значительным снижением производства, мировой рынок может довольно быстро стать напряженным", - отметил он.
В краткосрочной перспективе, пояснил он, рынок может реагировать использованием запасов, сменой поставщиков, сокращением использования зерна на кормовые цели и переходом на другие культуры, тогда как увеличение производства требует нового цикла посева и уборки урожая.
"Наиболее вероятным непосредственным последствием будут более высокие и более волатильные цены, а не физическое исчезновение пшеницы", - заключил Шэн.
 
Сельское хозяйствоМировая экономикаАВСТРАЛИЯЕВРОПА
 
 
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