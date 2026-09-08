https://1prime.ru/20260908/avstralija-873113279.html

Эксперт предупредил о риске дефицита продовольствия в мире

Эксперт предупредил о риске дефицита продовольствия в мире - 08.09.2026, ПРАЙМ

Эксперт предупредил о риске дефицита продовольствия в мире

Одновременное сокращение производства зерна у нескольких крупных экспортеров может привести к существенному росту мировых цен и сделать продовольствие... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T15:16+0300

2026-09-08T15:16+0300

2026-09-08T15:50+0300

сельское хозяйство

мировая экономика

австралия

европа

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873113279.jpg?1788871818

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Одновременное сокращение производства зерна у нескольких крупных экспортеров может привести к существенному росту мировых цен и сделать продовольствие недоступным для более бедных стран еще до возникновения физического дефицита, сказал РИА Новости профессор Австралийского национального университета, специалист по аграрной экономике Юй Шэн. Ранее Австралийское бюро экономики и наук в области сельского хозяйства и природных ресурсов (ABARES) опубликовало прогноз на 2026–2027 сельскохозяйственный год, в ходе которого ожидается снижение производства пшеницы у большинства крупных экспортеров и риск роста мировых цен. В свою очередь, международный совет по зерну (IGC) в августе снизил прогноз мирового урожая пшеницы на 4 миллиона тонн — до 817 миллионов тонн — на фоне сохраняющейся жары в Европе. Кроме этого, IGC также пересмотрел прогноз по России в сторону снижения - с 89,8 до 88,4 миллиона тонн пшеницы. При этом значительно более резкое сокращение текущих российских экспортных отгрузок отраслевые эксперты связывали прежде всего с логистическими сложностями, но отмечали сохранение хорошего экспортного потенциала сезона. "Я бы проводил различие между глобальным дефицитом в физическом смысле и напряженностью на рынке. Зерна в мире в совокупности все еще может быть достаточно, однако одновременный шок у экспортеров способен привести к существенному росту цен и сделать продовольствие экономически недоступным для более бедных стран-импортеров задолго до возникновения абсолютного физического дефицита", - сказал Шэн. По словам эксперта, международная торговля обычно позволяет смягчать последствия плохого урожая в одной стране, ведь импортеры могут менять поставщиков, экспортеры - использовать запасы, а зерно перераспределяется между рынками. Однако возможности такой компенсации сокращаются, если проблемы одновременно возникают у нескольких крупных поставщиков. "Плохой урожай только в Австралии вряд ли приведет к глобальному дефициту пшеницы. Но если Австралия вместе с несколькими другими крупными экспортерами одновременно столкнется со значительным снижением производства, мировой рынок может довольно быстро стать напряженным", - отметил он. В краткосрочной перспективе, пояснил он, рынок может реагировать использованием запасов, сменой поставщиков, сокращением использования зерна на кормовые цели и переходом на другие культуры, тогда как увеличение производства требует нового цикла посева и уборки урожая. "Наиболее вероятным непосредственным последствием будут более высокие и более волатильные цены, а не физическое исчезновение пшеницы", - заключил Шэн.

австралия

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, мировая экономика, австралия, европа