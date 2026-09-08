Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи новых электромобилей в России в августе выросли в два раза - 08.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260908/avtostat-873101666.html
Продажи новых электромобилей в России в августе выросли в два раза
Продажи новых электромобилей в России в августе выросли в два раза - 08.09.2026, ПРАЙМ
Продажи новых электромобилей в России в августе выросли в два раза
Продажи новых электромобилей в России в августе выросли на 105% в годовом выражении и составили 2 216 единиц, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T10:23+0300
2026-09-08T10:23+0300
бизнес
россия
toyota
toyota camry
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873101666.jpg?1788852234
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Продажи новых электромобилей в России в августе выросли на 105% в годовом выражении и составили 2 216 единиц, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. "В августе на российском рынке было реализовано 2216 новых легковых электромобилей. Это в два с лишним раза (+105%) больше, чему в августе прошлого года (1081 штука)", - написал он в своем Telegram-канале. Самым популярным электромобилем в конце лета стал российский кроссовер Evolute I-Joy (619 машин). Второе место занял кроссовер, поставляемый альтернативным импортом, Changan Qiyuan Q05 (524). Далее идут российский UMO 5 (354 автомобиля), японская Toyota BZ3X (155), а также китайские Avatr 11 (115) и Avatr 12 (114). "Начавшиеся продажи нового российского электрокара "Атом" идут пока не очень бодро. В августе на учет встало 11 экземпляров, а за все время зарегистрировано 40 штук", - добавил аналитик. Он отметил также, что рост продаж электромобилей обеспечивают наиболее доступные модели, которые можно приобрести в пределах 2-3 миллионов рублей. Кроме того, он обратил внимание на существенно снизившийся интерес к китайским электромобилям Zeekr. Так, в августе было продано всего 23 автомобиля этой марки пяти разных моделей по сравнению с 275 в августе прошлого года.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, toyota, toyota camry
Бизнес, РОССИЯ, Toyota, Toyota Camry
10:23 08.09.2026
 
Продажи новых электромобилей в России в августе выросли в два раза

"Автостат": в августе продажи электромобилей в России выросли на 105%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Продажи новых электромобилей в России в августе выросли на 105% в годовом выражении и составили 2 216 единиц, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"В августе на российском рынке было реализовано 2216 новых легковых электромобилей. Это в два с лишним раза (+105%) больше, чему в августе прошлого года (1081 штука)", - написал он в своем Telegram-канале.
Самым популярным электромобилем в конце лета стал российский кроссовер Evolute I-Joy (619 машин). Второе место занял кроссовер, поставляемый альтернативным импортом, Changan Qiyuan Q05 (524). Далее идут российский UMO 5 (354 автомобиля), японская Toyota BZ3X (155), а также китайские Avatr 11 (115) и Avatr 12 (114).
"Начавшиеся продажи нового российского электрокара "Атом" идут пока не очень бодро. В августе на учет встало 11 экземпляров, а за все время зарегистрировано 40 штук", - добавил аналитик.
Он отметил также, что рост продаж электромобилей обеспечивают наиболее доступные модели, которые можно приобрести в пределах 2-3 миллионов рублей.
Кроме того, он обратил внимание на существенно снизившийся интерес к китайским электромобилям Zeekr. Так, в августе было продано всего 23 автомобиля этой марки пяти разных моделей по сравнению с 275 в августе прошлого года.
 
БизнесРОССИЯToyotaToyota Camry
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала