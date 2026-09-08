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Продажи новых электромобилей в России в августе выросли в два раза

Продажи новых электромобилей в России в августе выросли в два раза - 08.09.2026, ПРАЙМ

Продажи новых электромобилей в России в августе выросли в два раза

Продажи новых электромобилей в России в августе выросли на 105% в годовом выражении и составили 2 216 единиц, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T10:23+0300

2026-09-08T10:23+0300

2026-09-08T10:23+0300

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Продажи новых электромобилей в России в августе выросли на 105% в годовом выражении и составили 2 216 единиц, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. "В августе на российском рынке было реализовано 2216 новых легковых электромобилей. Это в два с лишним раза (+105%) больше, чему в августе прошлого года (1081 штука)", - написал он в своем Telegram-канале. Самым популярным электромобилем в конце лета стал российский кроссовер Evolute I-Joy (619 машин). Второе место занял кроссовер, поставляемый альтернативным импортом, Changan Qiyuan Q05 (524). Далее идут российский UMO 5 (354 автомобиля), японская Toyota BZ3X (155), а также китайские Avatr 11 (115) и Avatr 12 (114). "Начавшиеся продажи нового российского электрокара "Атом" идут пока не очень бодро. В августе на учет встало 11 экземпляров, а за все время зарегистрировано 40 штук", - добавил аналитик. Он отметил также, что рост продаж электромобилей обеспечивают наиболее доступные модели, которые можно приобрести в пределах 2-3 миллионов рублей. Кроме того, он обратил внимание на существенно снизившийся интерес к китайским электромобилям Zeekr. Так, в августе было продано всего 23 автомобиля этой марки пяти разных моделей по сравнению с 275 в августе прошлого года.

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бизнес, россия, toyota, toyota camry