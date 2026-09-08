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"Автотор" начал серийное производство внедорожников Haval H9
"Автотор" начал серийное производство внедорожников Haval H9 - 08.09.2026, ПРАЙМ
"Автотор" начал серийное производство внедорожников Haval H9
Калининградский завод "Автотор" начал серийное производство внедорожников Haval H9, сообщила пресс-служба концерна Great Wall Motor, которому принадлежит бренд... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T13:58+0300
2026-09-08T13:58+0300
2026-09-08T13:58+0300
бизнес
калининград
автотор
haval
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Калининградский завод "Автотор" начал серийное производство внедорожников Haval H9, сообщила пресс-служба концерна Great Wall Motor, которому принадлежит бренд Haval.
Как следует из сообщения компании, выпуск модели осуществляется на базе сваренного и окрашенного кузова с последующим поэтапным расширением количества технологических операций и повышением уровня локализации.
"На производственной площадке "Автотор" в Калининграде началось серийное производство рамного внедорожника Haval H9", - говорится в сообщении.
Рамный внедорожник H9 выпускается в двух комплектациях - "Премиум" и "Техно+". Автомобили будут оснащаться полным пакетом зимних опций, а также получат антикоррозийную обработку кузова.
Все машины, выпускаемые на "Автоторе", получают официальную гарантию и сервисную поддержку в дилерской сети Haval Pro на территории России.
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бизнес, калининград, автотор, haval
Бизнес, КАЛИНИНГРАД, Автотор, Haval
"Автотор" начал серийное производство внедорожников Haval H9
Калининградский завод "Автотор" начал серийное производство внедорожников Haval H9
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Калининградский завод "Автотор" начал серийное производство внедорожников Haval H9, сообщила пресс-служба концерна Great Wall Motor, которому принадлежит бренд Haval.
Как следует из сообщения компании, выпуск модели осуществляется на базе сваренного и окрашенного кузова с последующим поэтапным расширением количества технологических операций и повышением уровня локализации.
"На производственной площадке "Автотор" в Калининграде началось серийное производство рамного внедорожника Haval H9", - говорится в сообщении.
Рамный внедорожник H9 выпускается в двух комплектациях - "Премиум" и "Техно+". Автомобили будут оснащаться полным пакетом зимних опций, а также получат антикоррозийную обработку кузова.
Все машины, выпускаемые на "Автоторе", получают официальную гарантию и сервисную поддержку в дилерской сети Haval Pro на территории России.