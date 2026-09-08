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Амурская область развивает связи с Белоруссией, Монголией и Вьетнамом

Амурская область развивает связи с Белоруссией, Монголией и Вьетнамом - 08.09.2026, ПРАЙМ

Амурская область развивает связи с Белоруссией, Монголией и Вьетнамом

Амурская область помимо Китая развивает торгово-экономические связи с Белоруссией, Монголией, Вьетнамом и Южной Кореей, сообщил губернатор Амурской области... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T03:31+0300

2026-09-08T03:31+0300

2026-09-08T03:31+0300

россия

амурская область

китай

белоруссия

василий орлов

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 сен – ПРАЙМ. Амурская область помимо Китая развивает торгово-экономические связи с Белоруссией, Монголией, Вьетнамом и Южной Кореей, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в интервью РИА Новости на ВЭФ. Глава региона уточнил, что товарооборот с Китаем в прошлом году вырос на 45%, а через автомобильный мост Благовещенск-Хэйхэ за семь месяцев 2026 года проехало столько же грузовиков, сколько за весь предыдущий год — 99 тысяч, что позволит удвоить результат по итогам года. "Монопартнер — это всегда риски. Но мы не сидим на месте, у нас развиваются взаимоотношения с другими странами Восточной Азии, с Белоруссией, с Монголией, с Вьетнамом и даже с Южной Кореей", – сказал Орлов. Он отметил, что Китай остается главным партнером и конкурентным преимуществом региона, поскольку Амурская область благодаря своему расположению помогает другим субъектам РФ и компаниям выходить на китайский рынок, а время ожидания грузовиков на мосту составляет менее суток.

амурская область

китай

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россия, амурская область, китай, белоруссия, василий орлов