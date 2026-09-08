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Московская биржа с 9 сентября ограничивает расчеты по акциям ПИКа - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Московская биржа с 9 сентября ограничивает расчеты по акциям ПИКа
Московская биржа с 9 сентября ограничивает расчеты по акциям ПИКа - 08.09.2026, ПРАЙМ
Московская биржа с 9 сентября ограничивает расчеты по акциям ПИКа
Московская биржа с 9 сентября ограничивает расчеты по акциям ПИКа в связи с предстоящим проведением выкупа ценных бумаг, следует из сообщения торговой площадки. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T18:28+0300
2026-09-08T18:28+0300
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пик
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Московская биржа с 9 сентября ограничивает расчеты по акциям ПИКа в связи с предстоящим проведением выкупа ценных бумаг, следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО "Московская биржа ММВБ-РТС" и в связи с предстоящим проведением выкупа ценных бумаг, при подаче заявок на заключение сделок со следующими ценными бумагами: ... акции ... ПАО "ПИК СЗ"... С 09.09.2026 по 16.10.2026 допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 16.10.2026. (последний торговый день в стакане T+1 - 15.10.2026)", - говорится в сообщении. С 17 октября по 19 октября допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0. С 20 октября нет допустимых кодов расчетов, также сообщает биржа. Совет директоров ПИКа предложил выкупать акции у миноритариев по цене 551,4 рубля за бумагу, также он проголосовал за делистинг акций с Московской биржи и включил этот вопрос в повестку внеочередного собрания акционеров, которое пройдет в заочной форме 13 октября.
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192
40
192
40
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5
4.7
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рынок, акции, торги, пик
Рынок, Акции, Торги, ПИК
18:28 08.09.2026
 
Московская биржа с 9 сентября ограничивает расчеты по акциям ПИКа

Московская биржа с 9 сентября ограничивает расчеты по акциям ПИКа

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Московская биржа с 9 сентября ограничивает расчеты по акциям ПИКа в связи с предстоящим проведением выкупа ценных бумаг, следует из сообщения торговой площадки.
"В соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО "Московская биржа ММВБ-РТС" и в связи с предстоящим проведением выкупа ценных бумаг, при подаче заявок на заключение сделок со следующими ценными бумагами: ... акции ... ПАО "ПИК СЗ"... С 09.09.2026 по 16.10.2026 допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 16.10.2026. (последний торговый день в стакане T+1 - 15.10.2026)", - говорится в сообщении.
С 17 октября по 19 октября допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0. С 20 октября нет допустимых кодов расчетов, также сообщает биржа.
Совет директоров ПИКа предложил выкупать акции у миноритариев по цене 551,4 рубля за бумагу, также он проголосовал за делистинг акций с Московской биржи и включил этот вопрос в повестку внеочередного собрания акционеров, которое пройдет в заочной форме 13 октября.
 
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